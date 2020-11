Sverige på vei mot ny koronakrise: - Alle indikatorer peker i feil retning

Sverige innfører skjenkestopp fra klokka 22 neste fredag etter at koronasmitten har økt drastisk på få dager. Forbudet gjelder helt til slutten av februar.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Sveriges statsminister Stefan Löfven under pressekonferansen om koronasituasjonen i Sverige. Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB

NTB-TT

Sveriges sosialminister Lena Hallengren og statsminister Stefan Löfven understreker alvoret i en situasjon der intensivavdelingene på sykehusene igjen begynner å fylles opp av covid-19-pasienter, og testkapasiteten i flere fylker er sprengt. Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB

– Dette risikerer å bli nattsvart, sa Löfven da han onsdag møtte pressen sammen med sosialminister Lena Hallengren.

Statsministeren mener at altfor mange svensker har begynt å slappe av og maner folk til å følge anbefalingene fra myndighetene.

– Dessverre ser det ut til at vi går mot mørkere tider når det gjelder smittespredningen. Alle kurver går feil vei, sier han og advarer om at situasjonen kan bli som i våres.

Begge understreker alvoret i en situasjon der intensivavdelingene på sykehusene igjen begynner å fylles opp av covid-19-pasienter, og testkapasiteten i flere fylker er sprengt.

For to måneder siden var tolv personer innlagt med covid-19 på svenske intensivavdelinger, 1. november var tallet steget til 63, og tirsdag var det oppe i 131 personer.

Vurderer flere tiltak

Det er første gang Sverige innfører et forbud mot alkoholsalg under pandemien, og regjeringen vurderer flere tiltak fortløpende. Skjenkestoppen blir imidlertid først innført fredag 20. november – om en drøy uke.

– Jeg vil virkelig understreke at hvert enkelt tiltak ikke er tilstrekkelig. Men vi anser av vi trenger å minske de sosiale kontaktflatene, sier Hallengren på spørsmål om det finnes belegg for at skjenkestoppen får ønsket effekt.

Hun sier også at den nåværende situasjonen er uholdbar.

25 nye dødsfall

Det ble samme dag meldt om 25 nye koronarelaterte dødsfall og 4.467 nye smittetilfeller i Sverige siste døgn.

Tidligere på dagen kom også meldingen om at Stockholm har innført besøksforbud på samtlige sykehjem og aldershjem.

Så langt har 6.082 mennesker dødd i forbindelse med pandemien i Sverige. 166.707 personer har fått påvist koronasmitte.

Trodde på en god høst

For bare få uker siden så svenske folkehelsemyndigheter og regjeringen lyst på situasjonen. Statsepidemiolog Anders Tegnell trodde ikke det ville komme en sterk smitteøkning utover høsten, og flere restriksjoner ble hevet, blant annet skulle personer over 70 år kunne delta i sosiale aktiviteter som før.

Tirsdag stilte sosialminister Hallengren opp i SVTs Akuellt og ba svenskene innstendig om å respektere anbefalingen om ikke å ha nærkontakt med noen utenom egen husholdning.

Hun innkalte onsdag til krisemøte etter at sju fylker meldte inn at de har nådd grensen for sin testkapasitet.