Senatet vil kalle inn vitne mot Trump – riksrettsavgjørelse kan drøye

Demokratene fikk flertall i Senatet for å hente inn vitneforklaring i riksrettssaken mot Donald Trump. Det kan bety at saken ikke avgjøres i helgen som ventet.

Senatet samlet seg til en sjelden lørdagssesjon i forbindelse med riksrettssaken mot Donald Trump. Foto: Senate Television via AP / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det var ventet at riksrettssaken mot Trump ville bli avgjort i Senatet lørdag. Etter en hektisk og forvirrende halvtime i Senatet lørdag, ser det lite sannsynlig ut. Demokratene ba om å få kalle inn kongresskvinnen Jaime Herrera Beutler som vitne.

Republikanske Beutler sendte fredag ut en uttalelse. Der fortalte hun om en opphetet telefonsamtale mellom Trump, som nektet å bøye etter for presset, og republikanernes kongressleder Kevin McCarthy, som fryktet for sin egen sikkerhet under stormingen 6. januar. Dette vil demokratene høre mer om.

Graham snudde og sa ja

Fem republikanere sluttet seg til demokratenes krav. I utgangspunktet var det kun fire republikanere som stemte for, men topprepublikaneren Lindsey Graham ba om å få endret sin stemme fra nei til ja etter å ha hørt kollegene stemme.

Ifølge amerikanske medier vil avgjørelsen i Senatet åpne for at det kan bli kalt inn en rekke vitner i riksrettssaken. Trumps advokat varslet at de vil måtte gjøre over 100 rettslige undersøkelser hvis det kalles inn et vitne.

I tillegg til Graham stemte Trump-kritikeren Mitt Romney, Lisa Murkowski, Susan Collins og Ben Sasse for å kalle inn Beutler som vitne.

Graham var lenge en av Trumps fremste støttespillere, men sa etter stormingen av Kongressen at nok var nok. Senatoren har imidlertid fortsatt å pleie sitt forhold til Trump etter at presidenten gikk av 20. januar.

Lo av Trumps advokat

Trumps forsvarsadvokat Michael van der Veen ble møtt med latter da han advarte Senatet mot å kalle inn Beutler som vitne.

– Jeg vil måtte gjøre over 100 rettslige undersøkelser, og de kan jeg ikke gjøre digitalt. Jeg vil måtte gjøre dem fysisk, på mitt kontor i Philadelphia, sa van der Veen til latter fra demokratene i salen.

– Jeg har ikke ledd av noen av dere, og det er ingenting å le av her. Dette er dagen for å avgjøre denne saken, sa advokaten. til liten nytte.

Trolig vil saken nå bli utsatt til de rettslige undersøkelsene er foretatt, ifølge CNNs juridiske eksperter.