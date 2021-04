Kreml: Putin og Merkel bekymret over spenning i Øst-Ukraina

Mens Ukrainas president besøkte sine soldater i konfliktherjede Øst-Ukraina, diskuterte Vladimir Putin og Angela Merkel konflikten over telefon.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (i midten) hilste på ukrainske soldater da han besøkte frontlinjen ved Donetsk i Øst-Ukraina torsdag. Foto: AP / NTB

NTB-AFP

Bildet viser en ukrainsk soldat på vakt i frontlinjebyen Krasnohorivka. Russland har styrket sin militære tilstedeværelse langs grensa nord og øst i Ukraina, samt på Krim-halvøya. Foto: Evgenij Maloletka / AP / NTB

– Russlands president og Tysklands statsminister uttrykte bekymring over eskalerende spenning sørøst i Ukraina. Vladimir Putin vektla Kievs provoserende handlinger, som i det siste med overlegg har forverret situasjonen ved frontlinjen, heter det i en uttalelse fra Kreml torsdag.

I en uttalelse fra Merkels kontor heter det at hun oppfordret Putin til å redusere den russiske tilstedeværelsen langs grensa mot Ukraina.

– Et av temaene for samtalen deres var den økte russiske tilstedeværelsen i nærheten av Øst-Ukraina. Statsministeren tok til orde for en reduksjon i troppeforflytningene for å roe ned den spente situasjonen, heter det uttalelsen.

Zelenskyj til fronten

Samtidig som Merkel og Putin hadde sitt telefonmøte, dro den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj til frontlinjen ved Donetsk der han hilste på ukrainske soldater.

Zelenskyj, som har gjentatt sitt ønske om ukrainsk medlemskap i Nato, besøkte stillinger der det har vært et stort antall brudd på våpenhvilen, ifølge en uttalelse fra presidentens kontor.

Troppeforflytninger

Ukraina anklager Russland for å samle tusenvis av soldater langs grensen nord og øst i Ukraina, samt på Krim-halvøya, som ble annektert i 2014.

Russland benekter ikke troppeforflytningene, men sier de «ikke truer noen». Landet har varslet at det vil treffe nødvendige tiltak dersom vestlige styrker utplasseres i Ukraina.

Den siste tiden har det vært en økning i væpnede sammenstøt langs fronten mellom Ukrainas styrker og russiskstøttede separatister øst i Ukraina.

Konflikten i regionen har kostet over 13.000 mennesker livet siden 2014, ifølge FN.