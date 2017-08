Finsk politi: Antatt gjerningsmann handlet trolig alene

Det melder kringkasteren Yle. Den antatte gjerningsmannen er skutt og pågrepet og får behandling på sykehus.

Mannens identitet og nasjonalitet er under etterforskning. Politiet antar at gjerningsmannen handlet alene, men de utelukker ikke at andre kan ha vært involvert.

– Ikke terror

Finlands politisjef Seppo Kolehmainen sa på en pressekonferanse fredag kveld at hendelsen da ikke ble etterforsket som et terrorangrep.

Samtidig ville han ikke utelukke muligheten for at angrepet kunne vise seg å ha vært en terroraksjon.

– Motivet er ikke kjent, det er heller ikke kjent nøyaktig hva som skjedde i Åbo, sa politisjefen.

– Ung kvinne skrek

Ifølge en representant for universitetssykehuset i Åbo er ni personer skadd. To voksne personer er blitt akuttoperert.

De første meldingene om angrepet kom ved 15.45-tiden norsk tid fredag. Folk skal ha blitt angrepet på både Salutorget og Trätorget i sentrum av byen. Bilder viste flere ambulanser og det som så ut som en tildekket kropp liggende på bakken.

– Vi hørte at en ung kvinne skrek høyt i hjørnet av torget. Vi så en mann på torget, en kniv glimtet og ble viftet i luften. Jeg forsto at han hadde knivstukket noen, sier Laura Laine til den finske rikskringkastingen.

Hun sier hun sto om lag 20 meter fra stedet der knivstikkingen foregikk på Salutorget.

Den antatte gjerningsmannen ble pågrepet klokka 16.05.

Kvinne med barnevogn

Ifølge Ilta-Sanomat ble blant annet en kvinne med barnevogn angrepet av en mann med en stor kniv.

Et øyenvitne har opplyst at vedkommende så tre menn som sprang og ropte «Allahu Akbar» – «Gud er størst» på arabisk, noe som er et vanlig kamprop blant ytterliggående islamister. Men dette er foreløpig ikke bekreftet av andre kilder. Under pressekonferansen kunne ikke politiet bekrefte disse opplysningene.

Øyenvitner har også hørt et eller flere smell.

Innbyggerne i Åbo ble bedt om å unngå sentrumsområdet, og folk i kjøpesenteret Hansakvarteret og hovedbiblioteket ble evakuert. De som jobber i butikker i området, ble etter angrepet rådet til å holde seg innendørs.

Økt beredskap

Like etter hendelsen skjerpet politiet beredskapen på den internasjonale flyplassen ved Helsingfors og på jernbanestasjoner. Det er også innført styrket grensekontroll.

Finlands statsminister Juha Sipilä sier hendelsen er «forkastelig», og at det er en uvanlig og alvorlig voldshendelse etter finske forhold. Han understreker at den antatte gjerningsmannen ble pågrepet svært raskt.

President Sauli Niinistö takker politiet og øvrige myndigheter for at de «reagerte profesjonelt og hurtig».

Åbo ligger sørvest i Finland og har cirka 177.000 innbyggere. Byen, som på finsk heter Turku, er landets femte største.