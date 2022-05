Finland sier ja Nato-medlemskap: – En historisk beslutning

Både Finland og Sverige har vurdert å melde seg inn i Nato etter Ukraina-invasjonen. Nå er det klart at Finlands regjering vil søke medlemskap.

Finlands president Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin kunngjorde søndag at de går inn for å søke Nato-medlemskap.

– En historisk beslutning, kaller den finske presidenten Sauli Niinistö regjeringens ja til å søke medlemskap i Nato.

I Finland er det presidenten og regjeringen som styrer utenriks- og forsvarspolitikken. Niinistö og statsminister Sanna Marin kunngjorde søndag at de går inn for å søke.

– Selv om vi i mange år har samarbeidet tett med Nato, er denne beslutningen historisk. Det er en beslutningen vi forhåpentlig vil kunne ta sammen med Sverige, sa Marin.

Behandles i Riksdagen

Den finske nasjonalforsamlingen – Riksdagen – skal si sin mening mandag, før en søknad om medlemskap kan sendes til Nato. Det ventes at denne sendes innen kort tid.

Presidenten understreket at det har vært tett samarbeid med Sverige den siste tiden.

– Tidligere har man sagt at Finlands sak er vår. Likevel, man kan jo si at Sveriges sak er vår, sa han da han kunngjorde beslutningen søndag.

Han understreket at beslutningen får demokratisk behandling. Også Marin sa at hun har tillit til at nasjonalforsamlingen vil behandle spørsmålet raskt og med det ansvaret som saken krever. Hun tilføyde at Finland har vært i kontakt med en rekke medlemsland i Nato, og med organisasjonen selv de siste dagene.

– Vi vil gjerne takke for den støtten vi har mottatt, sa hun.

Niinistö overrasket over Tyrkia

Reaksjonen fra den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan kom overraskende, sier Niinistö. Erdogan har uttalt at det vil være en feil å innlemme Finland og Sverige i Nato.

– Jeg må si jeg er litt overrasket. Jeg snakket med Erdogan på telefonen for en måned siden, sa presidenten. Han gjenfortalte at Erdogan på eget initiativ snakket om at Finland ville søke Nato-medlemskap, og han ga uttrykk for at dette ville få Tyrkias støtte. Niinistö takket for dette.

– Så dere kan forstå at jeg er litt forvirret, sa han. Niinistö la til at han ønsker å snakke med Erdogan igjen og ta opp de problemer som den tyrkiske presidenten omtaler.

Huitfeldt: Et vendepunkt

Etter Ukraina-invasjonen har både Finland og Sverige gjort det klart at de vurderer å søke Nato-medlemskap. Nå har Finland tatt et betydelig skritt nærmere. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier hun har sett fram til denne avklaringen.

– Vi har hele tiden vært tydelige på at et finsk medlemskap i Nato vil være positivt for Finland, for Norden og for Nato. Dette er et vendepunkt i nordisk sikkerhetspolitikk. De har Norges fulle støtte, sier Huitfeldt

Fra norsk side vil man hurtig gjennomføre de nødvendige prosedyrer, understreker hun.

– Vi vil også legge til rette for en hurtig godkjenning i Stortinget, sier Huitfeldt.

Finland viser til erfaringer Norge har som Nato-medlem med grense til Russland. Selv om situasjonen i de arktiske områdene har vært krevende, har landene blitt enige om grensedragninger, sa Niinistö. Norge og Russland ble enige om grense i den såkalte gråsonen i 2010.

– Forholdet beskrives som profesjonelt. Det er utvilsomt noe det er behov for, sa presidenten.

Øker presset på Sverige

Når Finland nå har bestemt seg for å søke medlemskap, øker presset mot Sverige om å gjøre det samme. Sverige og Finland skal ifølge svenske regjeringskilder være enige om å sende sine Nato-søknader samtidig.

Men før medlemskapet er et faktum, må Finland gjennom en rekke formelle prosedyrer.

For det første må Nato-ambassadørene i Natos råd sende en invitasjon. Det kan skje i løpet av bare en til to uker etter at søknadene er sendt, ifølge NTBs kilder i Nato.

Deretter må søknaden ratifiseres i nasjonalforsamlingene i alle 30 medlemsland. Dette kan ta noen måneder. Dermed kan Finland og Sverige trolig slutte seg til Nato mot slutten av året.

Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg, og en rekke utenriksministre i Nato, har varslet en rask prosess med henvisning til Russlands trusler om både militære og politiske reaksjoner dersom Finland og Sverige søker seg inn i alliansen.