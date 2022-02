Russiske styrker har forsyningsproblemer i Ukraina

Uventet hard ukrainsk motstand og manglende forsyninger skaper problemer for russiske styrker. Samtidig meldes det om stadig mer brutale angrep mot sivile mål.

En ukrainsk kvinne som får opplæring i våpenbruk i Mariupol, sørøst i landet.

NTB-Kenneth Kandolf Haug

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Størstedelen av president Vladimir Putins styrker står fortsatt 30 kilometer nord for Kyiv, framrykkingen deres har blitt forsinket av ukrainske styrker som forsvarer flyplassen Hostomel, som de hadde som mål å erobre på konfliktens første dag, skriver det britiske forsvarsdepartementet i en oppdatering på Twitter mandag morgen.

Alle Ukrainas største byer er fortsatt i ukrainske hender mandag ettermiddag, selv om det har vært voldsomme kamper rundt storbyer som Tsjernihiv og Kharkiv.

Logistikk og forhandlinger

Britene mener det blant annet er logistiske problemer som ligger bak russernes manglende framrykning – at de ikke får tak i forsyninger. Samtidig har Russland for første gang måttet innrømme for egen befolkning at de har lidd tap.

Samtidig pågår for første gang forhandlinger mellom ukrainske og russiske diplomater i Homjel i Hviterussland. Mandag ettermiddag var det lite nytt som hadde kommet ut av disse forhandlingene.

Ukraina gikk inn i forhandlingene med krav om en umiddelbar våpenhvile. De russiske kravene er ikke kjent.

Prøver fortsatt å innta Kyiv

Russlands forsøk på å innta hovedstaden Kyiv fortsetter, og mandag formiddag ba myndighetene alle byens innbyggere om å holde seg inne. Likevel var det mange som gikk ut i gatene for å dra i butikker, skriver nyhetsbyrået AP. For første gang siden lørdag var det mulig å forlate bomberom og leiligheter.

Norske Yaras kontor i byen skal ha blitt truffet av russiske raketter lørdag. Det er også kamper i nærheten av Zaporizjzja-kraftverket sør i landet, som er Europas største. Russland hevdet at de hadde inntatt det, men det er tilbakevist av Ukraina.

EU skal mandag ha levert jagerfly til Ukraina, som del av en våpenpakke som ble kunngjort søndag. Det skal dreie seg om russiskproduserte flytyper som det ukrainske forsvaret har erfaring med. Fly av typen MiG-29 har blant annet vært i bruk i Polen, Slovakia og Bulgaria.

Bulgaria har dessuten flere fly av modellen Sukhoj Su-25, som det ukrainske flyvåpenet også kjenner. Konkrete detaljer om leveransene til Ukraina er imidlertid ikke kjent.

Hevder Russland begår krigsforbrytelser

Ukraina hevder mandag at Russland avfyrte store mengder rakettartilleri mot Kharkiv mandag formiddag. Det skal ha ført til flere titalls sivile tap, ifølge viseinnenriksminister Anton Herasjtsjenko.

Mandag trådte også en rekke vestlige sanksjoner i kraft, og USA la ned forbud mot transaksjoner med den russiske sentralbanken. Samtidig evakuerte landet sin ambassade i den hviterussiske hovedstaden Minsk, og reduserte sin tilstedeværelse i Moskva. Russland har også bekreftet at avskrekkende våpen, deriblant atomvåpen, er satt i beredskap.

Amerikanske myndigheter venter også at Hviterussland vil slutte seg til konflikten snart. Allerede mandag kan det tenkes at hviterussiske soldater krysser grensa til Ukraina, erfarer AP.