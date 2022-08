Biden gjør Amerika greit igjen

ANALYSE: Den internasjonale tilliten til USA er tilbake på et høyt nivå, etter at den sank som en stein da Trump var president. Også Nato styrker stillingen, ikke minst like utenfor sine egne grenser.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette kommer fram i en stor undersøkelse gjort av det amerikanske forskningssenteret Pew Research, med nesten 20.000 respondenter i 18 land.

Tilliten til Russland var allerede lav før invasjonen. I ti av landene som er med i undersøkelsen, har mindre enn 10 prosent av de spurte et positivt inntrykk av Russland. Vladimir Putin kommer spesielt dårlig ut, han når ikke opp på tosifret score.