Nye anklager mot Boris Johnson

Storbritannias statsminister Boris Johnson og hans medarbeidere anklages for å ha brutt landets koronabestemmelser ved nok en anledning.

Statsminister Boris Johnson skal ha invitert til hagefest samme dag som regjeringen ba briter om å holde seg hjemme.

NTB-AP-DPA

Publisert: Publisert: Nå nettopp

TV-kanalen ITV gjengir innholdet i en epost fra Johnsons privatsekretær Martin Reynolds der det ble invitert til «drinker med sosial distanse» i hagen til Downing Street i mai 2020.

– Ta med egen sprit, lød oppfordringen til de rundt 100 inviterte.

Invitasjonen ble sendt ut samme dag som regjeringen ba folk om å holde seg hjemme og kun møte én person utenom egen husholdning. London-politiet sendte ut et tilsvarende direktiv den dagen.

Ifølge vitner skal Johnson og hans kone Carrie ha vært til stede under festen.

Flere fester undersøkt

Opplysningene om Johnsons hagefest 20. mai skal nå granskes av Sue Gray, som er oppnevnt av regjeringen til å undersøke tidligere anklager om at Johnson og hans medarbeidere har brutt egne koronabestemmelser.

Så langt har det kommet fram opplysninger om 12 ulike tilstelninger og festlige samlinger gjennomført av regjeringsmedlemmer eller personer med tilknytning til regjeringen mens det var koronarestriksjoner på plass.

Festen som startet det hele, ble angivelig holdt i Downing Street 18. desember 2020, og var en julefest for ansatte. Der skal det ha blitt holdt taler, drukket alkohol og utvekslet julegaver.

Under press

London-politiet sier tirsdag at de er i kontakt med regjeringen om påstandene rundt festen 20. mai 2020.

Denne siste avsløringen legger ytterligere press på Boris Johnson, som har vært i hardt vær siden påstandene om de andre festene kom før jul.

Under en utspørring i den britiske nasjonalforsamlingen tirsdag var statsministeren selv ikke til stede for å svare på spørsmål om festene.

Fungerende leder for Labour-partiet, Angela Rayner, sier at Johnsons fravær taler for seg selv.

– Det er utrolig skuffende, men ikke overraskende at han ikke er her. Det britiske folket har allerede trukket sine egne konklusjoner, sa hun ifølge BBC.