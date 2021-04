Vaksinerte i Sverige kan besøke andre husstander

Sverige letter på koronarestriksjonene for vaksinerte personer. De som har fått minst én vaksinedose, kan besøke personer fra andre husstander innendørs.

Folkhälsomyndighetens generaldirektør Johan Carlson. Foto: Jessica Gow/TT / NTB

NTB

– Hvis man er vaksinert med første dose, kan man treffe mennesker fra andre husstander innendørs. Nå er det greit å klemme barnebarna, men vær oppmerksom på symptomer, sier Folkhälsomyndighetens generaldirektør Johan Carlson på en pressekonferanse fredag.

Han la sammen med regjeringen fram de nye retningslinjene som gjelder for vaksinerte personer i landet.

Eldre personer i Sverige som er vaksinerte, kan handle i butikken, så lenge det ikke fører til trengsel. Ansatte i eldreomsorgen kan dra på besøk til andre og gjenoppta andre aktiviteter.

Første dose bør imidlertid virke i tre uker først, lyder rådet fra svenske myndigheter.

– Husk at vaksinen er effektiv, men ikke 100 prosent. Ved symptomer må du teste deg og bli hjemme, sier Carlson.

Fortsetter med AstraZeneca

Svenske myndigheter anser AstraZeneca-vaksinen som sikker og fortsetter bruken. De som er over 65, kan få vaksinen i Sverige.

– Verken vi eller noen andre ser risiko i det materialet som finnes, og derfor gjør vi som resten av verden og fortsetter bruken, sier Carlson.

Svenske myndigheter har så langt ikke noen meldinger å komme med om Janssen-vaksinen. Selskapet har satt innføringen av vaksinen på pause i Europa, i påvente av en vurdering av blodpropptilfeller i USA.

På pressekonferansen fikk Carlson spørsmål om den russiske Sputnik V-vaksinen.

– Vi håndterer bare de godkjente, og det er ikke Sputnik, sier han.

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström sier at det pågår diskusjoner.

– Flere EU-land samarbeider med dem. Det er en søknad hos EMA, og intensjonen er å ha en avtale på plass hvis og når den blir godkjent, sier han.

Må ha stabil situasjon

Smittesituasjonen må stabilisere seg før man kan gå inn for å lempe på restriksjonene i Sverige.

– Så lenge dere ikke er vaksinerte, kan dere bli livstruende syke, sier sosialminister Lena Hallengren.

Hun sier at dødstallene har falt som følge av at alle personer over 80 år har blitt vaksinert.

– Fram til i dag har nesten hver femte svenske fått en dose, sier Hallengren.

13.761 personer har så langt mistet livet i Sverige etter å ha fått påvist koronasmitte. Det er påvist nesten 900.000 smittetilfeller.