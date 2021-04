Biden ber om korrekt dom i Floyd-saken – mener bevisene er overveldende

USAs president Joe Biden sier han ber om at juryen i rettssaken mot politimannen som er tiltalt for å ha drept George Floyd, avgir en korrekt dom.

President Joe Biden i Det hvite hus. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er overveldende etter mitt syn, sier Biden om bevisene i saken.

Den amerikanske presidenten uttaler seg om dette mens juryen sitter og diskuterer. Dom i saken er ventet tidligst tirsdag kveld norsk tid.

– Jeg ber om at dommen blir korrekt, sier Biden, og understreker at han kun uttaler seg om dette offentlig ettersom juryen nå har trukket seg tilbake, og dermed ikke skal kunne få med seg hva han sier.

Presidenten legger til at han bare kan forestille seg hva familien til Floyd nå går gjennom. Han var i telefonkontakt med dem mandag.

– Det er en god familie, og de ber om fred og ro uansett hva dommen er, sider Biden.

Rettssaken mot den tidligere politimannen Derek Chauvin har preget nyhetsbildet i USA og opprørt befolkningen. Flere uttrykker frykt for hva som vil skje hvis politimannen frifinnes.

I sin sluttprosedyre sa aktor i saken at selv et barn ville forstå at det som skjedde med Floyd var galt. Forsvarerne mener derimot at Chauvin handlet etter boka, og at Floyd døde av en hjertelidelse og stoffbruk.

Dødsfallet, som skjedde etter at Chauvin hadde satt kneet sitt mot Floyds hals og nakke i over ni minutter, førte til voldsomme Black Lives Matter-demonstrasjoner. «Jeg får ikke puste», som Floyd ropte flere ganger, ble et slagord for hele bevegelsen.