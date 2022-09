EU vil beskytte kjøle­skapet og bilen din mot nett­angrep

Digitale produkter som biler og smarte kjøleskap må sikres bedre mot mulige nettangrep, foreslår EU-kommisjonen i et nytt lovforslag.

Når «alt» skal være koblet til internett, kan selv kjøleskapet bli en innfallsport for dem som har onde hensikter og ønsker å starte et nettangrep. EU-kommisjonen vil stille større sikkerhetskrav til dem som produsere alle de digitale og smarte apparatene vi omgir oss med.

NTB-DPA

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Når det gjelder nettsikkerhet, er ikke Europa sikrere enn det svakeste leddet. Datamaskiner, telefoner, hvitevarer, digitale assistenter, biler, leker … Hundrevis av produkter som hver og en er et mulig arnested for et nettangrep, sier Thierry Breton, EU-kommissæren med ansvar for det indre markedet i unionen.

Forslaget om gjøre tilkoblede produkter mer motstandsdyktige mot angrep «vil endre balansen slik at mer av ansvaret legges på produsentene» i stedet for forbrukerne, skriver kommisjonen i en pressemelding.

Alle som produserer varer med digitale elementer for salg i EU, skal ifølge forslaget bli pålagt å sørge for at produktene oppfyller de nye sikkerhetskravene.

Brudd på datasikkerheten koster bedrifter og innbyggere i EU minst 10 milliarder euro – rundt 100 milliarder kroner – i året, ifølge tall fra unionen. Ondsinnede forsøk på å forstyrre nettrafikken før til skader for 65 milliarder euro.