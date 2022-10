Giorgia Meloni danner regjering i Italia

Italia får sin første regjering utgått fra ytre høyre siden andre verdenskrig. Giorgia Meloni har som ventet blitt utpekt som statsminister.

Giorgia Meloni kunngjorde navnene på sine ministre etter å ha fått regjeringsoppdraget fredag ettermiddag.

Kontoret til president Sergio Mattarella bekrefter at Meloni (45) har fått oppdraget, og den nye regjeringen skal tas i ed lørdag.

Meloni blir dermed Italias første kvinnelige statsminister. Hun leder ytre høyre-partiet Italias brødre, og har et flertall i det italienske parlamentet sammen med den sterkt høyreorienterte Ligaen og Silvio Berlusconis konservative Fremad Italia.

Tidligere fredag var Meloni, Berlusconi og Liga-leder Matteo Salvini i et kort møte med Mattarella. Her diskuterte de betingelsene for et regjeringssamarbeid.

– Er klare

Meloni, flankert av Berlusconi og Salvini, fortalte de frammøtte journalistene at hun ba Mattarella om å gi henne mandat til å danne ny regjering.

– Vi kunngjør allerede at vi er klar fordi vi ønsker å gå videre så raskt som mulig, sa hun.

Mattarella holdt torsdag samtaler med Femstjernersbevegelsen (M5S), sosialdemokratene og andre grupper som forventes å utgjøre opposisjonen. Noen representanter sa etterpå at de hadde uttrykt bekymring overfor 81-åringen om en Meloni-ledet regjering.

Valgvinner

Det er Mattarellas ansvar å utnevne en person til å danne regjering. Han skal også ta statsministeren og resten av regjeringen i ed.

Italias brødre fikk 26 prosent av stemmene ved valget 25. september. Ligaen og Fremad Italia fikk henholdsvis 8,8 prosent og 8,1 prosents oppslutning.

Kort etter at Meloni formelt fikk regjeringsoppdraget fredag ettermiddag, utpekte hun Giancarlo Giorgetti som finans- og næringsminister. Han har inntil nå vært minister for økonomisk utvikling i regjeringen til avtroppende statsminister Mario Draghi.

Antonio Tajani fra Fremad Italia blir utenriksminister, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Guido Crosetto, som var med på å grunnlegge Italias brødre, blir forsvarsminister.

Gud og fedreland

Partiet Italias brødre har nyfascistiske røtter, og Meloni roste diktatoren Benito Mussolini da hun var tenåring. I dag tar hun avstand fra denne typen ekstremisme.

I valgkampen brukte hun slagordet «Gud, fedreland og familie» – noe som har fått politiske motstandere til å frykte en innstramming av abortrettighetene i Italia.

Silvio Berlusconi havnet nylig i hardt vært da det ble lekket et lydopptak der han skryter av sitt nære forhold til Russlands president Vladimir Putin. Tilsynelatende legger han skylden for Ukraina-krigen på landets president Volodymyr Zelenskyj.

Støttespillere av Berlusconi insisterer på at uttalelsene i opptaket er tatt ut av sin sammenheng. Og Meloni forsikrer at hun stiller seg fullt og helt bak Vestens støtte til Ukraina.