Erdogan truer med å gjenoppta militæroffensiven i Syria

President Recep Tayyip Erdogan skal tirsdag møte president Vladimir Putin i Sotsji ved Svartehavet.

På en pressekonferanse før avreise insisterte han på at Tyrkia må få det de er lovet av USA for ikke å gjenoppta militæroffensiven i kurdiskdominerte områder i nabolandet.

– Hvis løftene som USA har gitt vårt land, ikke holdes, vil vi fortsette operasjonen vår fra der vi sluttet og med enda større besluttsomhet, sa Erdogan.

Frist tirsdag kveld

Han hevdet at opptil 1.300 syriskkurdiske militsmedlemmer ennå ikke har forlatt områder som Tyrkia har inntatt og krevde at de må ut innen den fem dager lange pausen i kampene utløper tirsdag kveld. Samtidig sa han at 800 krigere har trukket seg ut.

Han sa også at han og Putin vil diskutere skjebnen til byene nordøst i Syria, som syriske regjeringssoldater og syriskstøttet milits inntok etter avtale med kurderne etter at den tyrkiske offensiven begynte.

Ifølge Erdogan iverksatte syriske styrker sammen med russiske styrker «felles tiltak» i de tidligere kurdiskkontrollerte byene Manbij, Qamishli og Ayn al-Arab, som kurderne omtaler som Kobani. Alle byene ligger like ved den tyrkiske grensen.

Ulike allianser

Russland er alliert med regimet til Syrias president Bashar al-Assad og har spilt en avgjørende rolle i regimets gjenerobring av opprørskontrollerte områder de siste årene.

Tyrkia har på sin side støttet flere syriske opprørsgrupper nord i Syria, som de to siste ukene er blitt brukt i offensiven mot syriskkurdisk milits på syrisk side av grensen. Der ønsker Erdogan å etablere en om lag 30 kilometer bred «sikkerhetssone» som han ønsker å sende rundt 2 millioner syriske flyktninger til.

Til tross for at Russland og Tyrkia har støttet hver sin side i krigen, har Putin og Erdogan hatt tett kontakt om utviklingen i Syria i forbindelse med den såkalte Astana-prosessen, der også Iran inngår.

Prosessen har foregått parallelt med FNs forsøk på å megle mellom regimet og opposisjonen.