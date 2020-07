Vitner i korrupsjonsrettssak mot Netanyahu kalles inn i januar

Vitneførselen i korrupsjonssaken mot statsminister Benjamin Netanyahu skal skje i januar, fastslo tingretten i Jerusalem da saken fortsatte søndag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Korrupsjonssaken mot Benjamin Netanyahu fortsetter, men statsministeren trenger ikke være til stede i denne rettsrunden. Foto: Gali Tibbon / AP / NTB scanpix

NTB-DPA

Dette er det andre rettsmøtet siden saken startet 24. mai. Netanyahu hadde ikke møteplikt denne gangen og var ikke til stede i retten. Det var ventet at aktoratet ville be retten kalle inn de første vitnene om tre til fire måneder, mens forsvarerne ville be om en utsettelse for å få mer tid til å forberede seg. Domstolens beslutning ble altså at vitnene skal kalles inn i januar.

Retten bestemte også at det skal være tre rettsdager i uken under behandlingen av saken: tirsdag, onsdag og torsdag.

Deler av tiltalen gjelder ulovlige gaver statsministeren har mottatt. I januar ble han formelt siktet for bestikkelser, bedrageri og misbruk av tillit. Han skal blant annet ha tilbudt politiske tjenester til rike forretningsfolk og mediemoguler i et forsøk på å få mer positiv pressedekning. Netanyahu avviser å ha gjort noe galt og mener anklagene mot ham er politisk motivert og at påtalemyndigheten ønsker å tvinge ham til å gå av.

Dersom han blir dømt for bestikkelser, risikerer Israels lengstsittende statsminister opptil ti år i fengsel. Bedrageri og tillitsbrudd kan gi opp til tre år i fengsel, men det er lite trolig at Netanyahu blir dømt for dette, skriver nyhetsbyrået DPA.