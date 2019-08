– Britene står overfor mangel på mat, drivstoff og medisiner ved brexit

Avisen The Sunday Times skriver at lekkede dokumenter fra statsministerens kontor beskriver de mest sannsynlige konsekvensene av en utgang fra EU 31. oktober uten noen avtale for britene.

Selve beredskapsplanen har fått navnet Operasjon Yellowhammer, men skildrer ikke et verst-tenkelig scenario, men hva som mest trolig vil skje, siterer Reuters om saken. En anonym kilde på statsministerens kontor sier også at rapporten er den mest realistiske vurderingen.

Statsministerens kontor har ikke svart på spørsmål om kommentarer. Men Michael Gove, ministeren som er ansvarlig for de praktiske forberedelsene til brexit, insisterer på at rapporten kun beskriver det verst tenkelige scenarioet.

Labour-opposisjonen, som forsøker å hindre en brexit uten avtale og prøver å arrangere en nasjonal samlingsregjering, sier i en kommentar at rapporten er nok en grunn til at brexit uten en avtale må unngås.

Mangel på mat, vann og medisiner

I dokumentene går det fram at det vil oppstå mangel på fersk mat, medisiner og drivstoff, og at det også kan oppstå mangel på drikkevann fordi importen av nødvendige kjemikalier går i stå. Grunnet mangel på varer kan mat bli dyrere, noe som rammer de mest sårbare.

Videre vil arbeidet i havnene gå i stå. Opptil 85 prosent av alle lastebiler er ikke klare for en ny klareringsprosess i Frankrike, noe som innebærer lange køer i havnene i opptil tre måneder før trafikken vil begynne å flyte. 75 prosent av alle medisiner kommer inn i landet her, noe som gjør dem spesielt sårbare for forsinkelser.

I tillegg vil etableringen av streng grensekontroll mot Irland måtte innføres,

Dokumentene er merket som sensitivt, med en krav om sikkerhetsklarering for å få innsyn.

Til Berlin og Paris

Storbritannias statsminister Boris Johnson møter Angela Merkel og Emmanuel Macron på sin første utenlandsreise til Berlin og Frankrike onsdag og torsdag i neste uke, før et G7-toppmøte i Biarritz i helgen.

Johnson har gjentatte ganger sagt at han vil forsøke å forhandle fram en ny og bedre brexitavtale – men dette er blitt avvist av EU. Dermed er sannsynligheten stor for at britene går ut av EU 31. oktober uten noen avtale.

Trolig for å vise at den mener alvor kunngjorde den britiske regjeringen søndag at den fra 31. oktober opphever loven som gir EU-lover fra Brussel forrang over britisk lov. Loven åpnet for 46 år siden for at Storbritannia kunne gå inn i forløperen til EU for.

– Dette er et historisk øyeblikk når det gjelder å ta tilbake kontrollen fra Brussel, sa brexit-minister Steve Barclay.

– Det er et klart signal til folket i dette landet om at det ikke er noen vei tilbake. Vi forlater EU, som lovet, 31. oktober, uansett hva omstendighetene er, la han til.