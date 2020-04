Verdens land i kappløp for å sikre seg utstyr mot viruset

Verdens land forsøker å kare til seg beskyttelsesutstyr mot koronaviruset. Nylig snappet USA opp et lass med masker som Frankrike hadde bestilt.

I Kina må alle fortsatt bruke masker når de beveger seg utendørs, selv om myndighetene sier de har slått ned utbruddet. Her fra Beijing. Foto: Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB scanpix

Kappløpet om å sikre seg nok beskyttelsesutstyr blir stadig hardere, ikke minst etter at koronapandemien rammet USA for fullt.

Samtidig viser en ny studie at også koronasmittede mennesker uten symptomer kan være smittespredere. Det reiser nye spørsmål om hvilken strategi som er best for å få kontroll på pandemien.

Rundt 950.000 mennesker var torsdag registrert smittet av viruset, hvorav nærmere 50.000 er døde. Oversikten fra Worldometers viser også at over 200.000 av de smittede er blitt friske.

De reelle tallene antas å være langt høyere ettersom mange med symptomer ikke testes, og land har ulike systemer for å registrere dødstall.

Kontrolleres med app

Fortsatt er det stor variasjon fra land til land når det gjelder bruk av ansiktsmasker, sosial isolasjon og testregime.

I den kinesiske millionbyen Wuhan, der pandemien startet i desember, har alle innbyggere fått en app installert på telefonene sine. Den bestemmer folks bevegelsesfrihet. Viser appen et grønt symbol, betyr det at brukeren er frisk og kan ta kollektivtrafikk, bo på hotell eller reise inn i byen. Gult betyr at brukeren har vært i nærheten av smittede og skal være i karantene, mens rødt signaliserer feber og sykdom.

I Nord-Italia er det utplassert 13.000 vakter som måler temperaturen på kunder utenfor supermarkedene, og som bestemmer hvem som får slippe inn.

I Los Angeles har ordføreren anbefalt at alle byens 4 millioner innbyggere bærer ansiktsmasker når de går ut. I Filippinene ble det torsdag påbudt å gå med masker.

I Los Angeles har ordføreren bedt alle innbyggere om å gå med masker utendørs. Musikerne Aurelio Reyes og Sally Hawkridge følger oppfordringen. Foto: Foto: Damian Dovarganes / AP / NTB scanpix

Stakk av med masker

Nyheten om at Verdens helseorganisasjon (WHO) nå vurderer sin anbefaling om at folk flest ikke bør bruke masker, har gjort konkurransen om produktet enda hardere. Tilsynelatende er det den sterkestes rett som gjelder.

I Mulhouse i Øst-Frankrike forteller en lege at amerikanere nylig var innom en kinesisk flyplass der de sikret seg et lass med ansiktsmasker som Frankrike allerede hadde bestilt.

– Amerikanerne ankommer, tar ut kontanter og betaler tre eller fire ganger så mye for vår ordre, så vi må virkelig kjempe, sier Jean Rottner til radiokanalen RTL.

– Alle kan smitte

En studie fra Singapore, som ble publisert onsdag, anslår at rundt 10 prosent av nye infeksjoner kan skyldes smitte fra symptomfrie mennesker.

Studien har fått amerikanske folkehelsemyndigheter til å endre sin definisjon av smitterisiko. De fastslår nå at praktisk talt hvem som helst kan være smittebærere, enten de har symptomer eller ei. Men de har ennå ikke anbefalt at alle går med ansiktsmasker.

Over hele USA advarer imidlertid myndighetene om at det verste fortsatt gjenstår, selv om dødstallet allerede har passert 5.000, etter at det tidligere i uka passerte 3.000.

– Hvordan slutter dette? Folk vil ha svar. Jeg vil ha svar. Svaret er at ingen vet sikkert, sier New Yorks guvernør Andrew Cuomo.

President Donald Trump har erkjent at regjeringens lagre er nesten tomme for beskyttelsesutstyr som er ment for leger og sykepleiere. Onsdag sa han at de neste dagene kommer til å bli «forferdelige».

President Donald Trump har advart om at de neste dagene blir «forferdelige». Foto: Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Asylleir i karantene

I Hellas har myndighetene isolert en hel asylleir nord for Aten, der det bor rundt 3.000 flyktninger og migranter. Smitten ble oppdaget på en kvinne som var på sykehus for å føde. Torsdag hadde ytterligere 20 beboere testet positivt for viruset, men ingen skal så langt ha hatt noen symptomer. Ingen får lenger gå ut og inn av leiren.

Samtidig er det innført portforbud for syriske flyktninger i Libanon.

Mange land etterligner delvis Kinas respons på utbruddet, der en hel provins ble isolert, selv om tiltakene får enorme økonomiske konsekvenser.

Torsdag kunngjorde EU at unionen setter av 100 milliarder euro for å hjelpe kriserammede bedrifter og ansatte. Også i Sverige ble det kunngjort nye krisebevilgninger som betyr at over 100 milliarder svenske kroner nå er avsatt til å hjelpe kommuner og regioner.

British Airways er blant de foreløpig siste selskapene som har varslet krisetiltak. Hele 80 prosent av de ansatte blir permittert.

Soldater holder vakt utenfor et konferansesenter i London som er gjort om til sykehus med 4.000 senger. Foto: Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB scanpix