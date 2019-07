Minst 50 reddet ut av brennende bygning i Mumbai – mange fortsatt fanget

Minst 50 mennesker var mandag ettermiddag reddet ut av bygningen. 16 brannbiler og 200 brannfolk deltar i arbeidet med å slukke brannen og evakuere folk som ikke har greid å komme seg ut.

Den ni etasjer høye bygningen ligger i Bandra-området i Mumbai.

Indisk fjernsyn har vist bilder av mennesker som knuser vinduer og som vinker til brannfolkene for å bli evakuert.

– Brannen har rammet andre, tredje og fjerde etasje. Vi har så langt reddet 50 mennesker, sier en ansatt i brannvesenet.

– Vi har ikke det nøyaktige antallet, men brannen har tvunget mange mennesker til å søke tilflukt på terrassen. De bør også bringes i sikkerhet snart, sier han.

Det er foreløpig ikke meldt om skadde eller omkomne.

TV-kanalen NDTV anslår at 100 mennesker er fanget på bygningens terrasse, mens kanalen Times Now melder at 50 mennesker ennå ikke har kommet seg ut.