Nesten 90 reddet ut av brennende bygning i Mumbai

16 brannbiler ble sendt ut for å slukke flammene og evakuere folk fra bygningen. Alle de 89 som ble evakuert, er uskadd, opplyste brannvesenets talsmann Rohan More senere mandag.

Han la til at det ser ut til at alle som var i bygningen, ble evakuert, men at brannmannskaper senere ble satt til å finkjemme de ni etasjene for å være sikker.

Brannen og røykutviklingen var begrenset til to av etasjene. Brannårsaken var ikke umiddelbart kjent.

Indisk fjernsyn viste folk som knuste vinduer og viftet med armene for å få brannmannskapene til å hente dem.

En nylig utviklet robot, kalt Robofire, ble brukt for å få kontroll over flammene, melder nyhetsbyrået Press Trust of India, uten å oppgi flere detaljer.

Bygningen ligger i Bandra-området i Mumbai og huser blant annet kontorene til et statsdrevet teleselskap.

Branner er vanlig i India, der bygningsregler og sikkerhetsstandarder ofte blir forbigått av både utbyggere og brukere. I februar mistet 17 mennesker livet da det brøt ut brann i en seks etasjer høy hotellbygning i hovedstaden New Delhi. Brannen hadde startet i et ulovlig montert kjøkken på bygningens tak.