Lima-gruppen vil etterforske korrupsjon og narkohandel i Venezuela

Gruppen sier i en uttalelse at de vil forsøke å danne en ramme for å etterforske lovbrudd i Venezuela. Forslaget vil bli lagt fram for land som «ønsker demokrati i Venezuela», inkludert EU og USA, heter det i en uttalelse som ble avgitt etter et møte med Lima-gruppens utenriksministre i Buenos Aires tirsdag.

Lima-gruppen sier videre i uttalelsen at den støtter en storskala-etterforskning av rollene til «regjeringer og politiske grupper i regionen».

I uttalelsen gjentar gruppen sin støtte til Venezuelas opposisjonsleder og selverklærte president Juan Guaidó og at de ønsker et nytt valg.

Uttalelsen er signert Argentina, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay og Peru.