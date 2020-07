Arbeidsløsheten i eurosonen øker til 7,4 prosent

Arbeidsløsheten i eurosonen økte bare med 0,1 prosentpoeng i mai til tross for omfattende nedstenging som tiltak mot covid-19, melder EUs statistiske kontor.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

NTB-DPA

Arbeidsløsheten i de 19 landene som bruker euro, gikk opp fra 7,3 prosent i april til 7,4 prosent i mai.

Ledigheten i EU samlet økte også med 0,1 prosentpoeng til 6,7 prosent.

Tallene for ungdomsledigheten er imidlertid mer dramatiske. Her ble det registrert en økning på 0,3 prosentpoeng til 16 prosent. Tallet for EU samlet er 15,7 prosent, også opp 0,3 prosentpoeng.