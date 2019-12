Mistenkes kidnappet i Sverige: Politiet undersøker Eirin Mikkelsens mobiltelefon

Den 43 år gamle kvinnen har vært savnet siden sent julaften i Landskrona i Skåne. Svensk politi mistenker at det har skjedd noe kriminelt.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

SAVNET: Eirin Mikkelsen (43) er savnet i Sverige. Politiet mistenker at hun er kidnappet. Foto: Privat

NTB

Adelheidur Oldeide

Hilde Heian

Det er snart tre døgn siden siste sikre observasjonen av 43-åringen fra Fyllingsdalen i Bergen.

Sent julaften ble kvinnen sett på kaien i Skeppsbron i Landskrona helt sør i landet, ifølge svensk politi.

– Vi har gjennomført dykk ved hjelp av kystvakten der vi tror kvinnen ble sett sammen med en mann natt til første juledag. Det har ikke resultert i noe funn, sier pressetalsmann Rickard Lundqvist hos svensk politi.

De etterforsker foreløpig saken som en kidnapping.

Har beslaglagt mobiltelefon

Lundqvist forklarer at det ikke er noe konkret som tyder at kvinnen er bortført mot sin vilje, men at de ut fra omstendighetene har bestemt seg for å jobbe ut fra en antagelse om at hun er kidnappet.

– Vi jobber bredt og utelukker ingen ting, men av erfaring vil vi arbeide oss ferdig med ett spor før vi går over i et annet, sier han.

Ifølge Lundqvist har politiet beslaglagt Mikkelsens mobiltelefon, som skal ha blitt funnet der hun holdt til i Sverige.

– Vi vil gjøre en kriminalteknisk undersøkelse av den, der vi helt enkelt vil kontrollere innholdet, sier han.

Politiet vil blant annet gå gjennom samtalelisten, SMS-er og telefontrafikk.

– Det kan gi oss noen ledetråder med tanke på hvor kvinnen befinner seg, sier Lundqvist.

Ingen er pågrepet

Det er avdelingen for grov kriminalitet i Helsingborg som leder etterforskningen, etter at politiet gikk ut med en etterlysning av kvinnen andre juledag.

Ifølge Lundqvist har de fått inn flere tips. De undersøker også om der finnes overvåkningsbilder som kan ha fanget opp kvinnens bevegelser.

– Vi søker ikke aktivt etter kvinnen, da vi ikke vet hvor hun kan befinne seg.

Politiet mener hun forsvant en gang i tidsrommet fra klokken 22 julaften til morgenen første juledag. Hun ble meldt savnet ved middagstider første juledag.

– Kjenner dere identiteten til mannen hun skal ha blitt observert med?

– Jeg vil ikke kommentere det, utover at vi har en observasjon av at kvinnen har vært i selskap av en mann, sier Lundqvist, som oppsummerer status i etterforskningen slik:

– Vi har ikke funnet kvinnen. Vi har ikke noe åsted, ingen mistenkte og heller ingen som er pågrepet.

Sønnen har reist til Sverige

Vest politidistrikt er bedt om å bistå svensk politi i saken.

BT har vært i kontakt med kvinnens sønn som er fra Bergen. Han reiste til Sverige etter at moren ble meldt savnet og blir fredag avhørt av politiet.

Politiet ber publikum om tips i saken.

Kvinnen hadde grå trøye og sorte jeans på seg. Hun har langt mørkt hår og er cirka 165 centimeter høy, ifølge svensk politi.

Utenriksdepartementet opplyser at de ikke er kjent med saken og viser til svenske politimyndigheter.

Publisert: Publisert 27. desember 2019 17:38 Oppdatert: 27. desember 2019 20:10