Thunberg til Trump: – Lytt til forskningen!

Klimaaktivisten møtte ventende pressefolk etter å ha kommet i land på Manhattan onsdag.

– Alt dette er veldig overveldende, sa den svenske 16-åringen, som ble tatt imot av flere hundre tilhengere og miljøaktivister.

FN sendte ut 17 seilbåter – én for hvert av de såkalte bærekraftmålene – som fulgte Thunbergs båt det siste stykket inn til Donald Trumps hjemby.

– Mitt budskap til ham er: Lytt til forskningen. Det gjør han åpenbart ikke, sa Thunberg da hun møtte pressen.

Trump har ofte sådd tvil rundt klimaforskningen, og han har besluttet at USA skal trekke seg ut av den internasjonale klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015.

– Ikke sjøsyk

Thunberg forteller at seilturen over Atlanteren gikk overraskende bra og at hun ikke ble sjøsyk.

Den siste delen av reisen har hun fulgt med på mediedekningen av de enorme skogbrannene i Amazonas.

– Det er grusomt. Vår vold mot naturen må ta slutt, sier klimaaktivisten.

Hun skal delta på et klimatoppmøte i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York. Hun droppet å fly av miljøhensyn og fikk i stedet tilbud om å krysse Atlanterhavet i konkurranse-seilbåten Malizia II.

Den heiste seil i den britiske byen Plymouth 14. august. Klimaaktivistens far, Svante Thunberg, har vært med på ferden. Det har også filmskaperen Nathan Grossman, mens Pierre Casiraghi, sønnen til Monacos prinsesse Caroline, er en av båtens to kapteiner.

Buss og tog

Etter klimamøtet i New York planlegger Thunberg å ta tog og buss til Santiago i Chile for å delta under klimaforhandlingene som pågår der mellom 2. og 13. desember.

Denne reisen kan også bli strabasiøs, siden det er så som så med buss- og togforbindelse i Mellom- og Sør-Amerika.

Om bord på Malizia II har det vært svært enkle forhold, siden seilbåten er bygget for å kunne oppnå høyest mulig fart – og absolutt ikke for komfort.

Toalettet består av en plastbøtte, kombinert med bionedbrytbare poser som kan kastes til sjøs.

Senger er det heller ikke om bord, bare smale køyer. Menyen har bestått av frysetørrede pakker med vegan-retter.