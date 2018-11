Rettssak mot 94 år gammel SS-vakt

Rettssaken i Münster er symbolsk viktig, i det Tyskland kjemper mot klokken for å stille overlevende nazister for retten, før den siste krigsgenerasjonen dør ut.

94-åringen, en landskapsarkitekt som blant annet har jobbet for den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen, var vakt ved konsentrasjonsleiren Stutthof mellom juni 1942 og september 1944. han var 18 år da han begynte i jobben.

Mannen er tiltalt for medvirkning til massedrap i løpet av sine to og et halvt år i leiren utenfor det som den gang var fristaden Danzig og i dag er den polske byen Gdansk. Tiltalen omfatter blant annet drap på 100 polske fanger som ble gasset i hjel sommeren 1942 og «trolig flere hundre» jødiske fanger som ble drept i andre halvår 1944, som en del av nazistenes såkalte «endelige løsning».

Påtalemyndigheten mener 94-åringen må ha visst om drapsmetodene ettersom vaktene var en viktig del av leirsystemet.