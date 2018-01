Avis: Trump vil ikke kommentere hvorvidt han har snakket med Kim Jong-un

– Jeg vil ikke kommentere det. Jeg sier ikke at jeg har snakket med ham, eller at jeg ikke har det. Jeg vil bare ikke kommentere det, siterte avisen ham på torsdag.

–Jeg har sannsynligvis en veldig god relasjon med Kim Jong-un. Jeg har relasjoner med folk. Jeg tror dere er overrasket, sa han videre, sistnevnte med generell henvisning til ansatte i nyhetsmedier.

Den amerikanske presidenten har brukt mye av sin tid i Det hvite hus på sabelrasling overfor Nord-Korea, som svar på sistnevntes mange atom- og missiltester. Blant annet har presidenten kalt Kim Jong-un «rocket man» og truet med «ild og vrede», mens den nordkoreanske lederen har kalt Trump en «gammel sullik».

Trump sier imidlertid at ofte etter fiendtlige utvekslinger «er plutselig noen min bestevenn». Og onsdag uttrykte han også at han er åpen for dialog med Nord-Korea «under de rette omstendighetene».

Det ga også Sør-Koreas Moon Jae-In uttrykk for torsdag, etter et historisk OL-møte mellom Sør- og Nord-Korea i grensebyen Panmunjom denne uka. De to landene ble også enige om å gjenopprette en direkte telefonlinje, samt om å holde samtaler for å dempe spenningen på Koreahalvøya.