Tyskland vil overvåke høyreekstremister nøye

Aftenbladet/Politiken

Opptøyene i den østtyske byen Chemnitz på sensommeren, hvor høyreekstremister inntok gatene med slagord og gjorde nazihilsener med fremstrakte høyrearmer, fører neste år til økt overvåkning av miljøet i hele landet.

Den nye sjefen for den tyske etterretningstjenesten BfV, Thomas Haldenwang, vil doble antallet agenter som holder øye med høyreekstremister i 2019.

I Chemnitz gikk vanlige borgere og politikere fra det høyrenasjonale Alternativ for Tyskland (AfD) i gatene sammen med kjente nynazister, såkalte hooligans og høyreekstremister i dagene etter drapet på en 35-årig tysk mann. Mannen ble knivstukket på åpen gate av en flyktning som hadde fått asylsøknaden sin avvist

Ny dynamikk

– Begivenhetene i Chemnitz viste oss en ny dynamikk i høyreekstremisme … I en ny mobilisering samlet hundrevis av ekstremister fra ytterste høyre seg over hele landet. Og vanlige borgere slo seg sammen med dem. Det jeg opplevde som spesielt skremmende var at mennene som gjorde Hitler- hilsener ble møtt med applaus fra folkene som fulgte demonstrasjonene fra fortauet, sier Thomas Haldenwang til Süddeutsche Zeitung.

I sitt første intervju som etterretningssjef vil han ikke opplyse hvor mange nye agenter som skal holde øye med høyreradikalismen. Ifølge Thomas Haldenwang skal det være snakk om en fordobling, slik at antallet tilsvarer antallet som holder øye med islamistiske miljøer. Rundt om i landet befinner det seg 24.000 potensielt farlige høyreekstremister, mener etterretningstjenesten.

– Og antallet øker, poengterer Thomas Haldenwang overfor Süddeutsche.

Tidligere denne måneden bekreftet den tyske regjeringen at 476 potensielt etterlyste, farlige nynazister har gått under jorden i landet, og at myndighetene ikke kjenner til hvor de oppholder seg.

– Vi har observert tilfeller av eksplisitt vold mot mennesker med migrantbakgrunn og vold mot jødiske institusjoner, sier Thomas Haldenwang.

Overvåkning av AfD vurderes

Den nye lederen av etterretningstjenesten, som har avløst den kontroversielle Hans-Georg Maassen, som ble sparket som følge av sin kritikk av Angela Merkel og hennes regjering etter opptøyene i Chemnitz, vil ikke utelukke at det kan bli aktuelt å overvåke partiet Alternativ for Tyskland.

I løpet av januar vil tjenesten ta stilling til om den vil anbefale en overvåkning av AfD eller deler av partiet overfor forfatningsdomstolen.

– Uansett hva vi beslutter, skal det være juridisk vanntett. Ingenting vil være verre enn at vi tar en beslutning som senere blir omgjort av en rettslig instans. Vår oppgave er å beskytte demokratiet ved å observere ekstremistiske bevegelser som er til fare for dette demokratiet, sier Thomas Haldenwang.

Også forgjengeren hans, Hans-Georg Maassen, har uttalt seg i offentligheten. Til Spiegel sier etterretningstjenestens tidligere sjef at han ble ofret i et politisk spill.

– Jeg tror at det er første gang i Forbundsrepublikkens historie at en høytstående embetsmann har opplevd en slik diskusjon om sin person … Jeg forstår ikke at en regjering på den måten setter spørsmålstegn ved en embetsmann som ikke er funnet skyldig i noe, sier Hans-Georg Maassen.

Striden om hans rolle endte i november med at innenriksminister Horst Seehofer sendte ham på førtidspensjon.