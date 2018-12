Stjålet «mesterverk» fra «Allo, Allo» solgt på auksjon

Den britiske komedieserien fra 1980-tallet kretser rundt ansatte og gjester ved vertshuset til hovedpersonen René i byen Nouvion i Nord-Frankrike. Både den tyske okkupasjonsmakten – i form av Wehrmacht, Gestapo og en forfengelig italiensk offiser – samt den franske motstandsbevegelsen og britene selv får gjennomgå i serien som gikk på skjermen omtrent dobbelt så lenge som andre verdenskrig varte.

Serien ble også populær her hjemme, der NRK sendte den fra 1989 og utover, inkludert flere runder med repriser.

Gjenganger

Et sentralt tema i serien mesterverket «The fallen madonna with the big boobies» – Den falne madonna med de store puppene – av den fiktive kunstneren van Clomp. Bildet er stjålet av motstandsbevegelsen og blir i løpet av serien blant annet dyttet ned i bukseben og stappet i tyske pølser. Det blir svidd i kantene når rammen eksploderer – en sprengladning som var tiltenkt Adolf Hitler, som skulle få bildet i gave.

Mesterverket er selvfølgelig like oppdiktet om kunstneren, men bildet finnes i virkeligheten, i form av en rekvisitt. I 2007 ble bildet solgt til en anonym samler for 4.000 pund. Nå er det solgt igjen, for nesten fire ganger så mye, skriver BBC. En samler i seriens «hjemby» Nouvion har punget ut hele 15.000 pund for den navngjetne madonnaen – et beløp som tilsvarer nesten 165.000 kroner etter dagens kurs.

25 budgivere

– Jeg er overveldet av all interessen. 15.000 pund for en TV-rekvisitt er helt fantastisk. Det gikk for mer enn mange ekte kunstverk – selv bilder av de gamle mesterne selges ofte for langt mindre, sier en representant for auksjonshuset.

25 budgivere kjempet om å sikre seg bildet, som er blitt en udødelig del av britisk TV-historie – om enn ikke av den europeiske kunsthistorien. Og etter et omflakkende liv i hendene på udugelige okkupanter og okkuperte skal bildet altså hjem igjen til Nouvion.