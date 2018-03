Xi Jinping enstemmig valgt til ny presidentperiode

Xi ble valgt uten så mye som en blank stemme. Alle de 2.970 representantene stemte for hans kandidatur. Avstemningen var i stor grad en formalitet. Den kommer få dager etter at grensen for hvor mange perioder presidenten kan sitte ble fjernet av det kinesiske parlamentet, noe som banet vei for at Xi fortsette i embetet lang tid framover.

Ved forrige valg, i 2013, ble Xi ikke enstemmig valgt. Den gang stemte én imot ham, mens tre unnlot å stemme, noe som ga ham en oppslutning på 99,86 prosent.

Ny visepresident

En av Xis trofaste samarbeidspartnere, Wang Qishan, har samtidig gjort comeback i kinesisk politikk og ble valgt til visepresident med 2.969 stemmer.

69 år gamle Wang har ledet landets mektige anti-korrupsjonsbyrå i fem år fram til han pensjonerte seg i slutten av fjoråret. Under hans periode er over 1,4 millioner tjenestemenn blitt straffet for korrupsjon, inkludert flere av Xis politiske rivaler, ifølge kritikerne.

Visepresidentembetet er i stor grad seremonielt, men gir Wang en mulighet til å ta grep om landets utenrikspolitikk – spesielt forholdet til USA.

Mektig

Wang får også oppgaven med å beskytte presidenten fra eventuelle tilbakeslag innad i partiet, ifølge observatører.

Xi Jinping har de siste årene styrket grepet sitt om makten. Han er nå i stor grad omgitt av lojalister i toppen av det kinesiske statsapparatet og kommunistpartiet og omtales som den mektigste lederen i landet siden Deng Xiaoping og Mao Zedong.