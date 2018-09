Alliansen inviterer Löfven til samtaler om ny regjering

– Vi inviterer i dag Socialdemokraternes partileder Stefan Löfven til samtaler, skriver partilederne i Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna og Liberalerna i innlegget i Dagens Nyheter.

– Vi vil bygge en allianseregjering på et samarbeid over blokkgrensen. Sverige trenger en stabil økonomisk politikk og store, langsiktige politiske reformer som krever bred parlamentarisk støtte for å kunne gjennomføres, skriver de.

– Vi har fra før gode erfaringer med slike overenskomster, både under Alliansens og Socialdemokraternas lederskap, heter det videre.

Økt støtte

De fire partilederne medgir i innlegget at de rødgrønne partiene Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet fikk flest mandater i valget, men viser til at de borgerlige partiene fikk flest stemmer. Alliansen bør derfor også danne regjering, mener de.

– Alliansen er nå det største regjeringsdannende alternativet i svensk politikk. Alliansen har økt sin støtte, har på tydelig vis søkt et felles mandat for å danne regjering og har fått drøyt 40 prosent av stemmene. Socialdemokraterna har fått 28 prosent, det dårligste valgresultatet siden 1911, skriver de og fortsetter:

- De to nåværende regjeringspartiene har til sammen fått mindre enn en tredel av stemmene. Valgresultatet er et tydelig signal om at Alliansen har en viktig oppgave og nå må forsøke å danne neste regjering.

Utelukker ikke

Dersom det endelige resultatet skulle vise at Alliansen er større enn de tre rødgrønne partiene, kan en allianseregjering normalt regne med å vinne voteringen i Riksdagen, mener de fire partilederne.

– Det utelukker likevel ikke et samarbeid med Socialdemokraterna i langsiktige og for landet viktige spørsmål, skriver Moderaternas leder Ulf Kristersson, Centerpartiets Annie Lööf, Kristdemokraternas Ebba Busch Thor og Liberalernas Jan Björklund.

– Blir vi fortsatt mindre enn konstellasjonen Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet, blir en regjeringsdannelse med Alliansen like viktig, men naturligvis mer komplisert. Vi er også forberedt på en slik situasjon. Alliansen vil da fortsatt være det største felles regjeringsalternativet, skriver partilederne.