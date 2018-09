Britisk politi sikter to russere for nervegiftangrepet mot Skripal

Britisk politi opplyser onsdag at de har utstedt en europeisk arrestordre mot de russiske statsborgerne Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov. De to er siktet for å ha planlagt drap, for drapsforsøk og for å ha brukt nervegiften novitsjok mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia.

Britisk påtalemyndighet kommer ikke til å kreve de to siktede utlevert fra Russland ettersom russisk lovgiving forbyr utlevering av russiske statsborgere til andre land. Men ettersom det er utstedt en europeisk arrestordre på dem, kan de bli pågrepet dersom de reiser til et annet europeisk land.

– Fløy tilbake etter få timer

De to russerne, som begge er i 40-årene, fløy fra Moskva til London med sine russiske pass to dager før Skripal og dattera ble forgiftet, ifølge britisk politi. De skal deretter ha fløyet tilbake til Moskva om kvelden 4. mars, bare timer etter nervegiftangrepet.

Sergej Skripal og datteren Julia Skripal ble funnet livløse på en parkbenk i Salisbury i England. Etterforskning avdekket at de hadde blitt eksponert for den ekstremt dødelige nevergiften novitsjok. Begge tilbrakte flere uker på sykehus før de til slutt ble utskrevet.

I juli kom ytterligere to briter over en beholder som antas å ha blitt brukt til å frakte nervegiften i, og en av de to døde få dager senere.

Diplomatisk strid

Britiske myndigheter har anklaget russiske myndigheter for å stå bak angrepet, noe Moskva benekter. Også etter onsdagens nyhet om at britisk politi har tatt ut siktelse, avviser Kreml å ha noe med saken å gjøre.

Nervegiftsaken førte til en opphetet ordkrig mellom Russland og Storbritannia og masseutvisninger av diplomater. Også en rekke andre vestlige land, deriblant USA, Norge og de fleste EU-landene, utviste russiske diplomater.

USA har også innført økonomiske sanksjoner mot Russland på grunn av Skripal-saken.