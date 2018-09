Åkesson hyllet som en valgvinner på forhånd

Med ett døgn igjen til valglokalene stenger, hadde Åkesson en klar beskjed til konservative Moderaternas partileder og statsministerkandidat Ulf Kristersson:

– Enten samarbeider du med meg, eller så samarbeider du med Stefan Löfven. Du har ett døgn på deg, sa han, og slo fast at Sverigedemokraterna er klare til å samtale, samarbeide og forhandle med de andre partiene.

– Alt hadde vært så mye enklere om vi bare kunne snakke sammen. Den statsministerkandidaten som først innser dette, vil få mest gjennomslag for sin politikk de neste fire årene, sa Åkesson.

Mot brakvalg

Löfven er Socialdemokraternas leder og statsminister i Sverige. Verken Löfven eller Kristersson vil samarbeide med Åkesson.

– Jeg har en klar beskjed til Löfven: Det er ikke Stefan Löfven som gir Sverigedemokraterna innflytelse over politikken. Det er det velgerne som gjør, sa Åkesson.

Sverigedemokraterna ser ut til å gå mot et brakvalg og få opp mot 20 prosent av stemmene. Lørdag avsluttet partiet sin valgkamp med det som mest av alt minnet om et vekkelsesmøte på Riddarholmskajen i hjertet av Stockholm.

Åkesson får en nøkkelrolle på vippen også etter dette valget, ettersom verken den rødgrønne eller den borgerlige blokken vil få over 50 prosent av stemmene.

– Svak borgerlighet

«We are the winners, we are the best», runget over stockholmsskjærgården før Åkesson inntok scenen. Der gikk han til frontalangrep på de øvrige borgerlige partiene for at de ikke har benyttet muligheten de siste fire årene til å samarbeide med SD og avsette Löfven.

– Det har vært en historisk svak mindretallsregjering. Og en historisk svak borgerlighet, sa han.

– Vi har gitt dem så mange muligheter som helst. De har ikke skjøttet sin rolle som opposisjonspartier. Det er bare ett opposisjonsparti, og det er Sverigedemokraterna.

Åkesson tok deretter punkt for punkt for seg hvordan han mener den rødgrønne regjeringen har mislyktes de siste fire årene. I velferden har 100.000 svensker stått i kø lenger enn fristen for å vente på operasjon eller spesialisthelsetjenester, fremholdt han.

– Jeg tror ikke på Löfvens løfter.

– Ekstremt ansvarsløs politikk

Sverigedemokraternas leder gikk også løs på påstander om at Sverige aldri har vært tryggere.

– De har sagt det på TV, jeg tror det var SVT, sa han til latter fra tilhørerne og med lørdagens kontrovers med statskanalen friskt i minnet. Deretter ramset han opp biler som brenner, skyting, voldtekter, ran av eldre og kriminelle grupper som gjør hele bydeler utrygge.

Åkesson beskrev det som positivt at også andre partier nå snakker om 10.000 flere politifolk, men fremholdt samtidig at en stor del av kriminaliteten er importert.

Partilederen hevdet at hundrevis av milliarder brukt på integrering de siste tiårene har vært fullstendig bortkastede penger, og han beskrev den politikken som har vært ført på området, som «ekstremt ansvarsløs» og «fullstendig mislykket».

En kjernesak for SD er strengere straffer for alvorlige lovbrudd.

– Utvisning på livstid skal være obligatorisk, sa han, før han lot seg hylle med blomster og stående applaus fra partifellene.