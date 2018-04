Swaziland bytter navn

Kong Mswati III annonserte navnebyttet under landets feiring av 50 år med uavhengighet fra Storbritannia.

Etter å ha blitt uavhengige har mange afrikanske land «gått tilbake til sine opprinnelige navn», sa kongen.

– Vi skal ikke lenger bli kalt Swaziland fra i dag og framover, kunngjorde han.

Ifølge Daily Sabah betyr eSwatini «stedet for swazilenderne» på det offisielle språket swati.

Nyhetsbyrået AP skriver at sveitsere har reagert med lettelse på landets navnebytte. Årsaken er at de to landene ofte blir mikset opp på skjemaer på internett. Det er ikke klart hvor mye det vil koste den lille enklaven i Sør-Afrika å endre navn.