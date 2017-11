Regimet i Nord-Korea hevder å ha nådd atom-mål

Etter to og en halv måned hvor det har vært forholdsvis stille fra Nord-Korea, har landet igjen testet en langtrekkende militær rakett.

Den pensjonerte tidligere sjefs-nyhetsoppleseren Ri Chun-hee ble kalt inn for å offentliggjøre nyheten. Hun dukker i dag kun opp på nordkoreanske TV-skjermer ved spesielle anledninger.

– Kim Jong-un har med stolthet erklært at vi endelig har fullført det store, historiske arbeidet med å ferdigstille statens atomstyrker, sa Ri med dramatisk røst.

I tillegg har Nord-Koreas diktator Kim Jong-un slått fast at landet nå er en «rakettmakt».

– Truer ingen

I en nordkoreansk uttalelse heter det videre at landets våpen ikke truer noen så lenge Nord-Koreas interesser ikke krenkes.

– Dette er vår høytidelige erklæring, heter det i uttalelsen.

Ordbruken skiller seg fra de stadige truslene som Nord-Korea har kommet med tidligere. Den amerikanske statsviteren Melissa Hanham mener det kan virke som nordkoreanerne prøver å roe ned situasjonen.

På Twitter skriver hun at Nord-Korea kanskje forsøker å si at de har oppnådd det de ønsker – så lenge andre land behandler dem slik de ønsker å bli behandlet.

Hanham understreker at det bør gjøres diplomatiske forsøk på å løse konflikten, selv om det ikke er sikkert at slike forsøk vil lykkes.

– Mulig å lete etter løsning

Også Troy Stangarone fra den amerikanske tankesmia Korea Economic Institute of America mener det nå kan være en mulighet for dialog.

– Nord-Korea har tidligere gitt uttrykk for at de bare vil forhandle når våpenprogrammet er fullført. Så det kan være en mulighet for å lete etter en diplomatisk løsning med regimet nå, sier han.

Stangarone understreker at Nord-Koreas siste rakettest må tas på alvor. Landets ledere hevder den nye raketten kan nå hele USA, og Stangarone mener det virker som dette stemmer.

Den nye raketten skal tirsdag ha nådd en høyde på 4.400 kilometer over jordoverflaten. Hadde den fulgt en flatere bane, ville den trolig kunnet nå helt til østkysten av USA.

Tviholder på våpnene

Niklas Swanström, som leder tankesmia ISDP i Sverige, mener testen er et enormt framskritt for Nord-Korea og landets arbeid med å utvikle våpen.

– Hvis Nord-Korea kan gå ut og si at de har kapasitet til å nå USA, kan det muligens føre til bedre muligheter for dialog, sier han til nyhetsbyrået TT.

Han påpeker samtidig at det er lite trolig at Nord-Korea vil være villig til å gi fra seg rakettene og atomvåpnene de nå har skaffet seg. Så eventuelle samtaler og forhandlinger vil trolig måtte handle om andre ting.

Etter tirsdagens rakettoppskyting sa USAs president Donald Trump at han vil «ta seg av» situasjonen, uten å utdype dette nærmere.

Tidligere har Trump truet med å angripe Nord-Korea hvis ikke landet stanser sitt arbeid med å utvikle atomvåpen og raketter. Nordkoreanerne hevder på sin side at de må ha slike våpen for å skremme USA fra å angripe dem.

