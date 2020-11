Legen som feil­diagnostiserte Navalnyj­ utnevnt til helseminister

En russisk lege som er blitt kritisert for å ha feildiagnostisert opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, er ny helseminister i regionen Omsk i Sibir.

NTB

Det opplyser den lokale guvernøren lørdag.

Navalnyj ble forgiftet på en flytur fra Tomsk til Moskva i Russland 20. august. Piloten valgte å lande i Omsk for å skaffe ham legehjelp. Han ble lagt i koma og senere overført til Charite-sykehuset i Berlin.

Den 49 år gamle legen Alexandr Murakhovskij har fått internasjonal oppmerksomhet etter at han diagnostiserte Navalnyj med en stoffskiftesykdom. Laboratorier i Tyskland, Frankrike og Sverige har konkludert med at opposisjonspolitikeren ble forgiftet med nervegiften novitsjok, som ble utviklet i Sovjet-tiden.

Navalnyj, som fortsatt får behandling i Tyskland, har kritisert utnevnelsen av Murakhovskij og sier legen blir belønnet for å finne på en diagnose.

– Du lyver, du bedrar, du gjennomfører offentlig svindel for å tilfredsstille ledelsen og du blir forfremmet, skriver Navalnyj.

EU har innført sanksjoner mot flere russiske borgere etter forgiftingen, mens russiske myndigheter fastholder at de ikke har funnet bevis for at Navalnyj ble forgiftet.