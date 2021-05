USA støtter plan om å frafalle patentrettigheter på koronavaksiner

President Joe Bidens regjering støtter en plan om å oppheve patentbeskyttelse på koronavaksiner for å få bukt med pandemien raskere.

USAs handelsutsending Katherine Tai, her i Senatet i april. Foto: Sarah Silbiger / AP / NTB

NTB-AP

USAs handelsutsending Katherine Tai kunngjorde regjeringens synspunkt i en uttalelse onsdag.

Det skjedde i forbindelse med forhandlinger i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om å lempe på internasjonale handelsregler for å sette flere land i stand til å produsere mer vaksine.

Vil ta tid

– Denne regjeringen har stor tro på beskyttelse av opphavsrett og patenter. Men vi støtter opphevelse av disse beskyttelsene for covid-19-vaksiner som et tiltak for å få slutt på denne pandemien, sier Tai, og fortsetter:

– Dette er en global folkehelsekrise, og ekstraordinære omstendigheter krever ekstraordinære tiltak. Regjeringens mål er å få så mange trygge og effektive vaksiner ut til så mange som mulig, så raskt som mulig.

Hun advarte om at det kommer til å ta tid å oppnå enighet om dette internasjonalt, og noen umiddelbar effekt på vaksinesituasjonen vil utspillet ikke få.

Under press

USA har fram til nå vært en av de fremste motstanderne av å røre patentrettighetene som et ledd i kampen for å øke vaksineproduksjonen. Onsdagens uttalelse oppfattes dermed som en stor kursendring.

New York Times skriver at Biden har vært under økende press på hjemmebane for å støtte tiltaket, blant annet fra flere demokrater i Kongressen.

Forslaget om å frafalle rettigheter er fremmet i WTO av India og Sør-Afrika. Det ventes ytterligere diskusjoner om saken i ukene som kommer, og de to landene vil legge fram en revidert plan, skriver avisen.

Regjeringen i Norge har så langt ikke støttet f orslag om å oppheve patentrettigheter på koronavaksiner.