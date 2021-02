Suu Kyi siktet for økonomiske lovbrudd

Myanmars arrestert leder Aung San Suu Kyi er siktet for brudd på landets lover om import og eksport, opplyser partiet hennes.

Den pågrepne myanmarske lederen Aung San Suu Kyi anklages for ulovlig import av sambandsutstyr. Foto: Peter DeJong / AP / NTB

NTB-DPA

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Politiet mener Suu Kyi ulovlige har importert walkietalkier, som deretter er brukt uten løyve. Hun vil bli begjært fengslet fram til 15. februar, melder Reuters , som har sett politiets dokumenter.

Den avsatte presidenten Win Myint er siktet for brudd på loven om katastrofeberedskap, sier Kyi Toe i partiet NLD. Presidenten og Suu Kyi ble pågrepet da militærjuntaen tok kontroll over landet mandag.

Menneskerettsforkjempere sier anklagene mot de to lederne er grunnløse.

– Dette er et absurd trekk fra juntaens side for å legitimere den ulovlige maktovertakelsen fra landets demokratisk valgte regjering. Dette er å gni salt i såret til de millionene som stemte på NLD ved valget i november, sier Charles Santiago. Han er en malaysisk politiker og leder en sørøstasiatisk parlamentarikergruppe for menneskerettigheter.