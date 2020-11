Trump sparker sikkerhetssjef som sa valget var godt gjennomført

President Donald Trump tar til Twitter og sparker sjefen for USAs cybersikkerhetsbyrå. Årsaken er at Chris Krebs har sagt at valget ble gjennomført uten juks.

Chris Krebs ble utnevnt til stillingen av Trump i februar 2018 og var som sjef for CISA ansvarlig for å sikre valginfrastrukturen mot utenlandsk innblanding og juks. Her fra en høring om valgsikkerhet i mai 2019. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB

– Uttalelsen fra Chris Krebs om sikkerheten til valget i 2020 var svært unøyaktig, skriver Trump i en melding på Twitter.

Han kommer videre med en rekke påstander om at det var mange feil og omfattende juks ved gjennomføringen av valget, før han i en ny melding gir Chris Krebs sparken med umiddelbar virkning.

Krebs ledet Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CIAS), som er underlagt Det amerikanske sikkerhetsdepartementet, og var ansvarlig for datasikkerheten ved valget. Torsdag uttalte CIAS at det ikke var bevis for at noen stemmesedler var slettet eller tapt, eller at valget var påvirket på noe vis.

Byrået la til at det i alle delstater der valgresultater er jevnt, finnes et arkiv på papir som gjør det mulig å gjennomføre en eventuell ny opptelling av hver stemme og avdekke og rette mulige feil og mangler, skriver nyhetsbyrået AP.

– Amerika, vi har tiltro til sikkerheten til stemmen din. Det burde du også ha, tvitret Krebs.

Biden vant

Demokraten Joe Biden er utropt til USAs 46. president etter å ha beseiret republikaneren Trump i valget 3. november. Den endelige fordelingen av valgmenn er ikke klar, men Biden har foreløpig sikret seg 290 mot Trumps 217. Det trengs 270 for å vinne.

Republikanerne bestrider likevel resultatet, og Trump hevder at det var omfattende valgjuks. Dette avvises av delstatsmyndigheter, USAs nasjonale valgkommisjon og utenlandske valgobservatører.

Trump og hans støttespillere fastholder at de vil utfordre valgresultatet i rettsvesenet og har fremmet søksmål i flere delstater.

Gjentar påstander

Om lag 20 minutter etter å ha gitt datasikkerhetssjefen sparken, tar Trump æren for at valget ikke ble påvirket av utenlandske aktører og gjentar i samme omgang udokumenterte påstander.

– Det eneste sikre med 2020-valget var at var praktisk talt ugjennomtrengelig for å utenlandske makter. Det tar Trump-administrasjonen stor anerkjennelse for. Uheldigvis hadde venstreradikale Demokrater, Dominion og andre kanskje mer suksess, tordner Trump på Twitter.

Trump har anklaget teknologileverandøren Dominion Voting for å slette millioner av stemmer, en påstand som også florerer på nettet. Selskapet tilbakeviser påstandene og kaller dem «fullstendig falske». Dominion viser også til at Edison Research har avvist anklagene.

Utnevnt av Trump

Krebs ble utnevnt til stillingen av Trump i februar 2018 og var som sjef for CISA ansvarlig for å sikre valginfrastrukturen mot utenlandsk innblanding og juks.

Han har også vært aktiv på Twitter etter valget for å tilbakevise udokumenterte påstander om juks.

– I tilfelle du gikk glipp av det: Om påstandene om at valgsystemet var manipulert, 59 valgsikkerhetseksperter er alle enige «i hvert tilfelle vi vet om, er disse påstandene enten ikke bekreftet eller teknisk usammenhengende», skrev han på Twitter timer før Trump brukte den samme plattformen til å offentliggjøre oppsigelsen.

