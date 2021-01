Passasjerfly fryktes styrtet utenfor kysten av Indonesia

Et passasjerfly med 62 mennesker om bord fryktes styrtet utenfor kysten av øya Java i Indonesia.

NTB-DPA

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Passasjerflyet fra det indonesiske lavprisselskapet Sriwijaya Air var på vei fra hovedstaden Jakarta til Pontianak på øya Borneo da kontakten ble brutt kort tid etter avgang.

En talskvinne for transportdepartementet i landet bekrefter at flyet er savnet.

Ifølge nettstedet Flightradar24 , som overvåker internasjonal luftfart, mistet flyet over 10.000 fots høyde på under et minutt, før all kontakt ble brutt.

Dette skjedde 4 minutter etter at flyet, som er av typen Boeing 737-500, hadde tatt av fra Jakarta.

Ifølge indonesiske Metro TV er det 56 passasjerer og et mannskap på seks om bord i flyet. Det skal være sju barn blant passasjerene.

Ifølge ubekreftede meldinger og bilder delt på Twitter er det gjort funn i havet utenfor kysten av Indonesia som kan være fra det savnede flyet.

Mannskapet på to fiskebåter forteller til CNN Indonesia at de hørte en eksplosjon i området på samme tidspunkt som flyet forsvant fra radaren.