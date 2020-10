Rekordmange smittetilfeller i Europa sist uke

Europeiske land rapporterte inn over 700.000 nye koronainfeksjoner sist uke, noe som er det høyeste tallet siden pandemien startet, opplyser WHO.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus er bekymret for den kraftige smitteøkningen i Europa og sier det ikke er noen snarveier ut av pandemien. Foto: Christopher Black / WHO via AP / NTB

NTB-AP-AFP

Tyskland, som mange andre europeiske land, opplever en ny smittebølge. Her fra Köln, landets fjerde største by, søndag. Foto: Martin Meissner/ AP Photo/ NTB

Storbritannias statsminister Boris Johnson får kritikk for å ha ventet for lenge med å stramme inn på koronareglene. Landet har det høyeste antallet koronadøde i Europa. Foto: Jonathan Brady/PA via AP/ NTB.

Tallet ble lagt fram av Verdens helseorganisasjon (WHO) tirsdag. Det innebærer at smittetallet økte med 34 prosent i forrige uke. Antall dødsfall økte med 16 prosent.

Storbritannia, Frankrike, Russland og Spania sto for over halvparten av de nye tilfellene i Europa.

WHO noterte at antall nye smittetilfeller i Spania har gått klart ned sammenlignet med tidligere uker, mens et land som Polen har opplevd en smitteøkning på 94 prosent, samtidig som antall koronarelaterte dødsfall har økt med 104 prosent.

Ifølge WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus er det forståelig at folk er frustrerte, men han advarer om at det ikke finnes noen snarveier ut av pandemien.

Sverige passerte 100.000

I Sverige har nå antallet som har testet positivt for korona, passert 100.000 personer. Tirsdag var det registrert fem nye dødsfall blant personer som hadde covid-19, ifølge svenske helsemyndigheter. Hittil har 5.899 personer som var smittet med koronaviruset, dødd i Sverige.

Statsepidemiolog Anders Tegnell liker dårlig at de siste tallene viser tegn til at eldre igjen ser ut til å være blant dem som rammes.

Italia strammer grepet

Koronaviruset sprer seg igjen raskt i Italia, og myndighetene skjerper nå smitteverntiltakene.

Barer og spisesteder må de neste 30 dagene stenge dørene klokka 21, og det innføres samtidig forbud mot private fester.

Det gjøres unntak for bryllup, barnedåper og begravelser, men det blir ikke tillatt med mer enn 30 deltakere.

Myndighetene anbefaler bruk av munnbind selv hjemme når venner og slektninger er på besøk.

Italia ble tidlig rammet hardt av koronapandemien, men fikk etter hvert kontroll over smittespredningen. I september ble det meldt om under 2.000 nye smittetilfeller daglig, men siden steg det jevnt, og lørdag fikk 5.700 nye påvist smitte.

Paris nærmer seg bristepunktet

Mer enn 90 prosent av sengeplassene på intensivavdelingene i Paris kan være fulle i løpet av neste uke, advarer sykehussjef Martin Hirsch i Paris. Han har ansvaret for de 39 sykehusene i Paris og omegn.

Frankrike har hatt en kraftig smitteøkning den siste tiden. Lørdag ble det registrert 26.896 smittetilfeller, som er ny rekord.

Det er ventet at president Emmanuel Macron vil komme med nye innstramminger onsdag kveld. Barer er allerede stengt, tilgang til treningssentre er betydelig redusert, og kun begrensede antall personer kan oppholde seg på kjøpesentre og andre oppholdssteder.

Tysk advarsel

Det tyske folkehelseinstituttet advarer om at koronarestriksjonene må fortsette i lang tid fremover, også etter at en effektiv koronavaksine er utviklet.

Selv om det ser ut til at minst én effektiv vaksine mot koronaviruset vil være tilgjengelig innen 2021, er det lite trolig at vaksinen vil kunne gis til alle i samfunnet, skriver Robert Koch-instituttet i en strategirapport som nyhetsbyrået DPA har lest.

Tyskland opplever også en ny smittebølge av korona. Fra mandag til tirsdag ble det rapportert 4.122 nye smittetilfeller.

Kritikk av regjeringen

I Storbritannia får regjeringen kritikk fra opposisjonen for ikke å ha lyttet til rådene fra sine egne eksperter og innført strengere koronatiltak tidligere.

– Det er åpenbart at regjeringen har avvist viktige råd fra forskerne, sier helsepolitisk talsperson Jonathan Ashworth i opposisjonspartiet Labour.

Mandag foreslo statsminister Boris Johnson et nytt system for håndteringen av koronasmitte. Det innebærer at tiltakene i ulike regioner avhenger av hvor høy smitterisikoen er. Men regjeringen ble allerede for tre uker siden anbefalt om raskt å innføre strengere tiltak for å få kontroll på smitten.

Storbritannia har det høyeste koronadødstallet i Europa: 43.000. Mandag ble det rapportert om 14.000 nye smittetilfeller og 50 nye dødsfall.