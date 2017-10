General hevder at Irak har startet offensiv i Kirkuk

Generalen opplyser til nyhetsbyrået AFP at den irakiske hæren rykker framover for å gjenerobre stillinger som de mistet under IS' lynoffensiv i juni 2014. Han ber om ikke å bli navngitt.

Opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold, og ifølge det kurdiske nyhetsbyrået Rudaw avviser den irakiske hæren at den har iverksatt en operasjon sør for den oljerike provinshovedstaden, som også heter Kirkuk.

Kurdiske kilder sier samtidig til nyhetsbyrået TT at det fredag formiddag ikke er noe som tyder på at et angrep er i gang ved byen, der tusenvis av kurdiske peshmerga-soldater er utplassert.

– Generalene ved fronten sier at de organiserer seg og venter på å forsvare byen mot et angrep, sier Shoresh Kadir, representant i Sverige for den kurdiske regionregjeringen.

Han avkrefter at det har hendt noe som tyder på at et angrep er i gang, men han sier samtidig at irakiske styrker befinner seg bare et par kilometer fra de kurdiske peshmerga-styrkene.

Flere folkegrupper

Kirkuk er en omstridt provins i Nord-Irak der det bor en rekke ulike folkegrupper, blant annet kurdere, turkmenere og arabiske sunnimuslimer.

Kurdiske myndigheter har beordret tusenvis av kurdiske soldater til området rundt byen.

– Tusenvis av tungt bevæpnede peshmerga-enheter befinner seg nå i stillinger rundt Kirkuk, skriver en rådgiver for kurdernes president Masoud Barzani på Twitter.

– De har fått ordre om å forsvare byen for enhver pris, fortsetter Hemin Hawrami.

Stemte for løsrivelse

Spenningene i Nord-Irak har økt kraftig etter at den selvstyrte kurdiske regionen i slutten av september avholdt en folkeavstemning som endte med et overveldende flertall for at Kurdistan skal løsrive seg fra Irak.

Kurdiske styrker spilte en sentral rolle da IS ble drevet ut av Nord-Irak, og etter å ha rykket inn i den omstridte Kirkuk-provinsen har de ikke villet trekke seg ut igjen. Provinsen deltok også i den omstridte folkeavstemningen.

De siste dagene er situasjonen blitt stadig mer spent, og torsdag sperret kurdiske soldater flere veier for å hindre irakiske styrker i å rykke nordover fra landets nest største by Mosul. Veiene ble imidlertid åpnet igjen kort tid etter.

Strid om oljefelt

Fredag meldte det regionale kurdiske sikkerhetsrådet (KRSC) at irakiske regjeringsstyrker og allierte sjiamuslimske militssoldater har samlet seg i to områder sør for byen Kirkuk.

Ifølge KRSC planlegger styrkene å ta kontroll over nærliggende oljefelt, en flyplass og en militærbase etter å ha utstasjonert stridsvogner og tungt artilleri bare 3 kilometer unna de kurdiske peshmerga-styrkene.

Kirkuk-provinsen huser Nord-Iraks største oljefelt, selv om stadig mer olje nå pumpes opp fra områder i sør. Feltene er gjenstand for en bitter strid mellom sentralmyndighetene og kurderne.

Iraks statsminister Haider al-Abadi har tidligere benektet å ha planer om å gjennomføre angrep mot sitt eget folk.