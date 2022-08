Demokratene støtter ekstreme republikanere i primærvalgene

SAN DIEGO: Det demokratiske partiet i USA bruker millioner på å støtte ekstreme republikanere, som de regner med å ha store sjanser til å slå i høstens mellomvalg.

En rekke republikanske politikere som har forsvart det amerikanske demokratiet og Det demokratiske partiet mot de udokumenterte påstandene om valgfusk i det siste presidentvalget, er nå selv ofre for en ekte demokratisk konspirasjon. Demokratene bruker hundrevis av millioner på å støtte de mest ekstreme republikanske kandidatene i primærvalgene.

Tirsdag tapte republikaneren Peter Meijer knepent valget for å bli den republikanske kandidaten for en ny periode i den amerikanske kongressen. Dette er interessant nok i seg selv, fordi Meijer er én av bare ti republikanske politikere som i fjor stemte for riksrett mot ekspresident Donald Trump etter angrepet på Kongressen, og fordi han også var oppe mot John Gibbs: En ivrig forkjemper for ubegrunnede påstander om valgfusk, som fikk Trump-tilhengere til å marsjere mot Capitol Hill i januar 2021.