Nye skogbranner i Hellas – flere landsbyer er evakuert

Et stort antall brannmenn kjempet mandag for å få kontroll på to nye branner i Hellas, den ene på øya Evvia, den andre i Vilia, 6 mil nordvest for Aten.

En brannmann spruter vann på et nedbrent hus i Vilia-området.

Sterk vind har ført til en rask spredning av brannene, og flere landsbyer og boligområder er evakuert.

Begge brannene har brutt ut i nærheten av dem som svidde av store områder med skog og utmark tidligere i sommer.

Brannen på Evvia nordøst for Aten brøt ut tidlig mandag morgen. To boligområder ble evakuert.

Brannen i Vilia har rammet et område med tett skog. Politiet har sperret av en hovedvei i nærheten, og to landsbyer er evakuert i tilfelle brannen sprer seg.

