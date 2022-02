Russiske styrker forsøker å ta Kyiv

Russiske styrker rykket nærmere Kyiv fredag, i det som ser ut til å være et forsøk på å omringe byen med luftstøtte og angrep mot militærbaser rundt i landet.

Ukrainske soldater ventet fredag på den russiske invasjonsstyrken i sentrum av hovedstaden Kyiv.

En såret ukrainsk soldat ventet på hjelp etter skuddveksling med russiske styrker i sentrum av Kyiv fredag.

Ukrainske regjeringsstyrker inntok stilling på en bru i sentrum av Kyiv fredag, i påvente av at russiske bakkestyrker. Foro: AP / NTB

Natali Sevriukova foran en boligblokk som ble rammet av et russisk rakettangrep i Kyiv fredag morgen.

Ødeleggelser på etter rakettangrep mot Kyiv i Ukraina fredag.

Rester av et nedskutt fly i Kyiv fredag. Hvem flyet tilhørte og hvem som skjøt det ned er uklart.

Folk har søkt tilflukt i en kjeller etter flyalarm i Kyiv.

Mange mennesker har søkt tilflukt i T-banetunnelene i Kyiv.

Innbyggere i Kyiv-forstedene Minsk Massif og Obolon fortalte i morgentimene om skuddsalver og eksplosjoner, og bilder i sosiale medier viste stridsvogner under 10 kilometer fra Maidan-plassen i sentrum av byen.

Samtidig meldte det ukrainske militæret om russiske spioner og sabotører i utkanten av Kyiv. Folk som hadde søkt tilflukt på en T-banestasjon i sentrum ble bedt om å bli på grunn av skuddveksling i området.

Krigføringen fortsatte utover dagen og det er meldt om hundrevis av dødsfall, blant annet fra bombingen som dundret gjennom to leilighetsbygg i Kyiv og også traff broer og skoler.

Det var også voksende tegn gjennom fredagen på at Vladimir Putins Russland vil forsøke å kaste den ukrainske regjeringen, blant annet gjennom en direkte oppfordring fra Putin til det ukrainske militæret om å avsette den «nazistiske og narkomane» ledelsen i Kyiv.

Uklar situasjon

I krigens tåke var det fredag ettermiddag uklart hvor mye av Ukraina som fortsatt er under ukrainsk kontroll, og hvor mye som er tatt av russiske styrker.

Kreml har akseptert Kyivs tilbud om å holde samtaler, men med forbehold om at Russland har førersetet. Dermed tyder alt på at samtalene vil bli et forsøk på å skvise ettergivelser ut av Ukrainas president, fremfor et forsøk på en diplomatisk løsning.

Kyiv var sentrum for fredagens kamper, og Russlands militære hevder å ha tatt kontroll over en strategisk viktig flyplass utenfor den ukrainske hovedstaden som vil gjøre det mulig å raskt bygge opp styrken som trengs for å ta byen.

Russerne hevder å allerede ha kuttet Kyivs forbindelse vestover, den retningen mange av de som flykter av byen tar seg til. Lange bilkøer kunne ses mens de snodde seg framover mot den polske grensa. Britiske myndigheter mener brorparten av russiske styrker ved 17-tiden fredag var over 50 kilometer unna Kyiv.

USAs forsvarsdepartement meldte fredag ettermiddag at de russiske styrkene hadde tapt momentum, og at landet ikke hadde tatt noen tettbefolkede områder. De har observert over 200 missilangrep hittil, og anslår at Russland har dedikert en tredel av sine styrker til Ukraina.

Motstridende meldinger om dødsfall

En intens brann brøt ut på en bro over elva Dnipro som deler den vestlige og østlige delen av Kyiv. Rundt 200 ukrainske soldater etablerte defensive stillinger og søkte ly bak pansrede kjøretøy og senere under broen. En annen bro ble også sprengt fredag.

To leilighetsbygg skal være bombet i løpet av dagen, senest et i Troyesjtsjyna, melder den ukrainske politikeren Lesya Vasylenko på Twitter.

Ukrainske myndigheter melder om minst 137 dødsfall på ukrainsk side og hevder opp mot 2.800 russiske soldater er tapt. Russiske myndigheter kom på sin side ikke med noen dødstall, og det har foreløpig ikke vært mulig å verifisere opplysningene. Storbritannia mener dødstallet på russisk side er 450.

FN opplyser om 25 sivile dødsfall, i hovedsak fra artilleriild og luftangrep, og melder i tillegg at 100.000 er drevet på flukt. De anslår at 4 millioner vil flykte fra Ukraina om kampene eskalerer.

Ber om militærhjelp

President Volodymyr Zelenskyj kritiserte fredag morgen omverdenen for ikke å komme Ukraina til unnsetning.

– I dag forsvarer vi landet vårt alene. Som i går følger verdens mektigste styrker med på avstand, sa den ukrainske presidenten i en videotale, gjengtitt av BBC.

– Ble Russland overbevist av gårsdagens sanksjoner? Vi hører i lufta og ser på bakken at det ikke var nok, fortsatte Zelenskyj.

Han gjentok også oppfordringen om at Putin måtte komme til forhandlingsbordet, noe den russiske lederen senere fredag takket ja til.

Ukraina vil ha dem i Polen, men russerne krever å ha dem i Hviterussland, skriver Sky News. I tillegg legger Russland inn forbehold om at Ukraina må demilitarisere for at samtalene skal finne sted, altså i praksis overgi seg.

EU-sanksjoner

Zelenskyj ba også EU om å innføre enda strengere sanksjoner mot Russland under en telefonsamtale med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

– Alle muligheter for sanksjoner er ennå ikke utnyttet. Presset på Russland må øke, tvitret Zelenskyj etter samtalen.

Under et hastig sammenkalt krisemøte torsdag vedtok EU-lederne en omfattende sanksjonspakke, men gikk ikke så langt som til å kaste Russland ut av det internasjonale banktransaksjonssystemet SWIFT. Det var blant andre Tyskland imot.

Ifølge EU-president Charles Michel jobbes det alt med å utforme enda strengere straffetiltak mot Russland, men detaljene er ikke kjent.

Inn på teppet

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kalte fredag Russlands ambassadør Teimuraz Otarovisj Ramisjvilij inn på teppet, for å overbringe en formell norsk protest på den russiske krigføringen.

Under møtet beskyldte Huitfeldt ambassadøren for å fare med løgn, noe som ikke er dagligdags kost innen diplomatiet.

– Russland har tidligere formidlet at de ikke hadde noen intensjon om å invadere Ukraina. Jeg sa til ham at det viste seg å være en løgn. Norge og Russland har levd i fred i mer enn 100 år. Dette meningsløse angrepet er ikke i det russiske folks interesse, sa hun etter møtet

Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian anklaget på sin side Vladimir Putin for å ville fjerne Ukraina fra kartet, mens britenes forsvarsminister Ben Wallace anklaget den russiske presidenten for å ha drevet diplomatisk narrespill før invasjonen.