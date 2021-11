Frekk manøver av Boris Johnson slår tilbake

LONDON: Den britiske statsministeren ble tvunget til helomvending i korrupsjonssak. Slikket sårene på herreklubb i London.

Boris Johnson måtte svare for seg i Underhusets spørretime onsdag.

Etter å ha undersøkt betalt lobbyarbeid utført av Owen Paterson, et konservativt medlem av Underhuset, fant parlamentets uavhengige kommissær at hun aldri før hadde sett «så mange brudd på reglene eller en så klar blanding av private og offentlige interesser».

Owen Peterson mottok snaut 900.000 norske kroner for betalt konsulentarbeid for to selskaper ,og skrev samtidig mange e-poster til statsråder og tjenestemenn for å gi de to selskapene økonomiske fordeler. I kjølvannet av den uavhengige kommissærens undersøkelse, anbefalte en tverrpolitisk komité i parlamentet at Owen Peterson ble midlertidig utvist fra Underhuset i 6 uker.

Boris Johnsons forslag

Normalt blir slike anbefalinger stemt over uten særlig diskusjon, men onsdag forsøkte Boris Johnson seg med en frekk manøver for å beskytte Owen Peterson mot straff. Etter forslag fra statsministeren stemte et knapt flertall i Underhuset for å utsette avstemningen om utvisningen og i stedet sette ned en ny komité med innebygget konservativt flertall, som skulle fastsette nye regler og prinsipper for parlamentarikeres oppførsel, og se på Peterson-saken på ny.

Boris Johnson vant med 250 stemmer mot 232, noe som gjorde manøveren til en suksess, men saken slo tilbake mot ham: Torsdag morgen kunngjorde regjeringen hans at den ikke ville gå videre med planen for den nye komiteen. I stedet vil den gå i forhandlinger med de andre partiene om å reformere parlamentsmedlemmers atferdsreglement.

Torsdag ettermiddag erklærte Owen Peterson at han trekker seg fra politikken. Det betyr at det må holdes suppleringsvalg om hans mandat i North Shropshire.

Boris Johnson har et komfortabelt flertall i Underhuset på 79 seter, men onsdagens jevne resultat viser at avgjørelsen var kontroversiell langt inn i de konservative rekkene. En av de konservative som stemte imot, Kevin Hollinrake, sier dette til The Times:

– Det ser feil ut, hvis makthaverne kan endre systemet når de står overfor en avgjørelse de ikke liker. Det virker som om det er ett sett med regler for oss, og et annet for alle andre.

Fløy til herreklubb

Statsministerens tidligere så mektige spinndoktor, Dominic Cummings, mener at hele øvelsen med et nytt organ med konservativt flertall, ble laget for å sikre at Boris Johnson ikke selv havnet i problemer på grunn av oppussingen av leiligheten hans i Downing Street, som en anonym konservativ giver har betalt for.

Oppussingen kan havne på bordet til den uavhengige kommissæren, som nå fortsatt ser ut til å få fortsette arbeidet.

Den mislykkede manøveren var forøvrig ikke Boris Johnsons eneste dårlige opplevelse denne uka. Forsiden til Daily Mirror torsdag avslørte at Boris Johnson fløy direkte med et drivstoffslukende privatfly fra klimatoppmøtet i Glasgow tirsdag kveld, for å nå en middag i London på Gentleman-klubben The Garrick Club.

I herreklubben, som er kjent for ikke å ha kvinnelige medlemmer, møtte Boris Johnson tidligere kolleger fra The Telegraph. Blant andre sin tidligere sjefredaktør Charles Moore, en kjent klimaskeptiker som Boris Johnson nominerte til House of Lords i fjor.

