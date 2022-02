Russland med mottiltak: Stenger luftrommet for 36 land

Russland stenger luftrommet sitt for flyselskaper fra 36 land, deriblant Norge, etter at EU og en rekke land søndag stengte sine luftrom for russiske fly.

Russland stenger luftrommet sitt for fly fra 36 land, etter at en rekke land i helgen vedtok å stenge luftrommene sine for russiske fly. Det russiske flyselskapet Aeroflot har innstilt alle sine fly til Europa.

NTB-AFP

Også Sverige, Danmark og en rekke EU-land står på listen som er lagt ut av russiske luftfartsmyndigheter. Storbritannia står også på listen.

Restriksjonene er et gjengjeldelsestiltak etter at flere land og EU i helgen vedtok å stenge sine luftrom for russiske fly, også privatfly, skriver de russiske luftfartsmyndighetene i kunngjøringen.

Fra mandag forbys russiske fly å lande, lette og fly over EU-landene.

Tillatelse

Russiske luftfartsmyndigheter legger til at flyselskap fra de 36 landene bare kan fly inn i Russlands luftrom med en spesiell tillatelse.

Også det ikke-europeiske landet Canada står på listen, da de i helgen vedtok å stenge sitt luftrom for russiske fly. USA holder sitt luftrom åpent, og Russland gjør det samme for amerikanske fly.

Avlyser reise

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov melder også mandag at han avlyser sin reise til FN i Genève tirsdag, hvor han etter planen skulle tale til FNs menneskerettighetsråd.

– Han har blitt tvunget til å avlyse reisen på grunn av et enestående forbud mot russiske fly i luftrommet til en rekke EU-land som har innført anti-russiske sanksjoner, tvitrer Russlands Genève-utsending.

Kunngjøringen kommer også etter at det haglet med kritikk mot Russland og fordømmelser av invasjonen i Ukraina på åpningsdagen av menneskerettighetsrådets årlige møte.