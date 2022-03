Hundretusener i faresonen etter oversvømmelser i Sydney – 14 døde

Oversvømmelsene langs Australias østkyst hadde onsdag morgen krevd minst 14 menneskeliv. Nå forbereder millionbyen Sydney seg på minst 20 centimeter regn.

En restaurant under vann i Brisbane.

NTB-AP-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Styrtregn i Sydney onsdag.

Enorme vannmengder i byen Lismore, nord for Sydney mandag.

Det australske meteorologibyrået melder om at de enorme nedbørsmengdene vil falle onsdag kveld og torsdag morgen og har sendt ut flomvarsel i mange deler av Sydney-området, med over 5 millioner innbyggere. Myndighetene har bedt innbyggerne unngå all ikke-nødvendig reising.

– Det er mange hundre tusen mennesker som er rammet av disse flomvarslene, sier delstatens nødetatsdirektør Carlene York.

Warragamba-demningen, som står for 80 prosent av Sydneys vannforsyning, begynte å gå over sine bredder onsdag morgen.

I byen Lismore, 600 kilometer nord for Sydney, ble to nye dødsfall etter oversvømmelsene bekreftet onsdag. Redningsarbeidere fant en mann i 70-årene i en leilighet. Tidligere onsdag fant man en død person flytende i en gate.

Strekker seg over 800 kilometer

Hittil er det funnet fire døde i Lismore-området, men myndighetene venter flere dødsfall etter at Wilsons-elva nådde sin høyeste vannstand siden man begynte å føre statistikk i 1880.

Lenger nord, i Australias tredje største by Brisbane, er flere titalls nabolag fortsatt oversvømt etter at elva som går gjennom sentrum, gikk over sine bredder onsdag. Byen fikk 80 prosent av sin vanlige årlige nedbørsmengde på få dager. I delstaten Queensland, der Brisbane ligger, har til sammen ni personer omkommet i oversvømmelsene.

Til sammen strekker det oversvømmelsesrammede området seg over 800 kilometer fra nord til sør. Det voldsomme regnværet som har vart i over en uke, har fått elver og vannreservoarer til å gå over breddene sine. Livredde innbyggere har søkt tilflukt på hustak og bakketopper i et forsøk på å slippe unna vannmassene.

Atmosfærisk elv

– Regnet ville bare ikke gi slipp, og vannet kom så fort, sa Lucy Wise i Lismore til AFP.

Midt på natta måtte hun ta tak i sin to år gamle sønn, ikle ham flytevest og løpe opp på taket. Vannmassene fortsatte å stige i flere timer, og Wise kom seg ikke av flekken. Til slutt ble hun og familien berget med båt.

Bakgrunnen for regnværet er et såkalt La Niña-fenomen – som defineres av uvanlig lav overflatetemperatur i det sentrale og østlige Stillehavet, skriver Store norske leksikon.

Meteorologen Ben Domensino forklarer at det er en såkalt atmosfærisk elv, et fenomen som også rammet Norge i form av ekstremværet Gyda i januar. Det innebærer et langt, smalt område med fuktig luft som beveger seg i samme retning.

Blir hyppigere oversvømmelser

Forskere mener klimaendringene gjør at allerede ekstremværutsatte Australia blir åsted for hyppigere og mer intense oversvømmelser, skogbranner, sykloner og tørkeperioder.

– Tross advarsler fra forskere gjennom flere tiår, er Australia ikke forberedt på slike værfenomen. Temperaturene i Australia stiger raskere enn det globale gjennomsnittet, og høyere temperaturer fører til at det er mer fuktig luft i atmosfæren, sier klimaforsker Hilary Bambrick på Queensland University of Technology.

I områdene som ble rammet først, kan man nå begynne oppryddingen etter oversvømmelsene. Casey Whelan i byen Mullumbimby forteller at vannet nådde helt opp til kjøkkenbenken i hjemmet hans, og han venter at en gjenoppbygging vil ta mange år.

– Mange folk i gata mi får ikke flomforsikring. Det er noen forsikringsselskaper som krever en innbetaling på 30.000 australske dollar (nærmere 200.000 norske kroner) i året, sier han.