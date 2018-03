Minst 53 døde i kjøpesenterbrann i Sibir

Mandag morgen melder russiske myndigheter at 53 mennesker foreløpig er bekreftet omkommet i brannen i et kjøpesenter i Kemerovo i Sibir. Blant de døde skal det være et titalls barn. Over 40 mennesker er skadd.

Natt til mandag ble det meldt at over 60 mennesker er savnet, men antallet er mandag morgen noe uklart. Ifølge BBC er 41 barn savnet. Russiske myndigheter melder at de har identifisert 19 av de døde.

Russiske myndigheter har startet etterforskning av brannen som trolig startet i en kinosal i fjerde etasje i senteret søndag formiddag. 13 personer ble funnet omkommet i kinosalen.

Rundt 300 brannmannskaper kjempet i seks timer før de fikk kontroll på flammene som spredte seg over et område på 1.300 kvadratkilometer inne i senteret. Over 100 mennesker ble evakuert, og rundt 20 måtte reddes ut.

Ifølge russiske myndigheter var det så høy temperatur flere steder i senteret at det hindret mannskapene å ta seg inn flere steder i bygningen.

Guvernøren i regionen, Aman Tulejev, bekrefter til nyhetsbyrået Tass at de vil gi familiene til de omkomne over 130.000 kroner hver i erstatning.

– Jeg har truffet en beslutning om at hver familie som har mistet et medlem vil motta en million rubler i kompensasjon. Hvis der er to, Gud forby, så blir det to millioner rubler, sier han.

Viseguvernør Vladimir Tsjernov opplyser til Tass at identifiseringen av ofrene starter mandag morgen. Han sier det har vært mange brudd på brannreglene.