Strid om sommertid

Torsdag var EUs samferdselskommissær Violeta Bulc i EU-parlamentet i Strasbourg for å diskutere saken med de folkevalgte.

Det er finske politikere som har løftet saken opp på EUs agenda. De vil ha slutt på den årlige vekslingen.

EU-ordningen omfatter også Norge.

Samordning viktig

Ifølge Bulc har EU-kommisjonens eksperter gjort en nøye vurdering av alle sider ved saken. Den eneste klare konklusjonen, mener hun, er at det vil være skadelig for handelen innad i EU hvis medlemslandene slutter å samordne seg.

– Jeg er derfor mot en slik løsning, uansett om det betyr at man simpelthen trekker tilbake direktivet, eller om det betyr at man lar enkeltland trekke seg ut av det samordnede regimet, sier hun.

Hva er best?

Helsemessig er det uklart hva som er best, ifølge Bulc. For noen kan det være vanskelig å måtte justere døgnrytmen to ganger i året, men spørsmålet er om dette veies opp av fordelene med mer lys og utetid.

Et annet spørsmål er hva som er best av sommertid og normaltid.

Heller ikke her har ekspertene klare svar. Men hvis man skal slutte å veksle, påpeker Bulc, må man først bestemme seg for hvilken tid man skal bli stående på.