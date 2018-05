Politiet mener nytt angrep i Surabaya også ble utført av familie

Også i mandagens angrep ser et barn ut til å ha vært involvert. Ei åtte år gammel jente ble kastet av fra en motorsykkel som ble brukt i angrepet, og overlevde, opplyser en polititalsmann.

- Vi håper hun overlever, sier Frans Barung Mangera til nyhetsbyrået DPA.

Angrepet skjedde dagen etter at tre kirker i Surabaya ble rammet av selvmordsangrep. De ble ifølge politiet utført av et foreldrepar med fire barn, hvorav de to yngste var jenter på ni og tolv år.

Hele familien på seks ble drept, også to tenåringsgutter på 16 og 18 år. De tok med seg åtte andre personer i døden, og over 40 ble såret. De to yngste døtrene skal ha hatt eksplosiver festet til kroppen.

Ifølge politiet kom familien nylig tilbake fra Syria.

Blant fremmedkrigerne som har kjempet for IS i Syria, skal det ha vært flere hundre indonesere, og mange av dem skal nå være på vei hjem igjen etter gruppas nederlag. De siste angrepene skaper frykt for at ytterliggående islamister vil rette oppmerksomheten mot Sørøst-Asia, siden drømmen om et kalifat i Syria og Irak tilsynelatende er knust.

Indonesia er landet i verden med flest muslimske innbyggere. Kristne utgjør om lag 10 prosent av befolkningen, og mange av dem er etniske kinesere.

To motorsykler

Ingen andre enn de fire angriperne ble drept i angrepet mandag, men ialt ti personer ble såret, fire politifolk og seks sivile.

Opptak fra overvåkingskameraer viser hvordan to motorsykler kjører sakte mot porten på politihuset før de stanser ved vaktposten og minst én bombe eksploderer. Like etter ser det ut til å komme en ny eksplosjon. Tre politimenn står like ved motorsyklene idet det smeller.

Jenta som overlevde, satt på en av de to motorsyklene, ifølge Indonesias politisjef Tito Karnavian.

- Det var fem personer på to motorsykler. En av dem var et lite barn. Dette er én familie, sa han på en pressekonferanse mandag.

Mor og barn drept i eksplosjon

Politiet har også opplyst at de sent søndag kveld drepte en mann som de mistenkte var militant islamist. Det skjedde etter at politiet rykket ut til en leilighet i byen Sidoarjo, der mannens kone og et barn ifølge politiet var drept i en eksplosjon. Politiet sier de fant mannen med en bombedetonator, hvorpå de skjøt ham.

Politiet anklager et lokalt nettverk av miliante islamister som har sverget troskap til IS, Jamaah Ansharut Daulah, for å stå bak kirkeangrepet søndag. Ifølge Karnavian ble angrepet utført på ordre fra "ISIS sentralt" i Syria.

ISIS er en annen forkortelse for IS, den ytterliggående gruppa som tidligere kontrollerte store områder i Syria og Irak, der de hadde opprettet et såkalt kalifat.

IS har også selv hevdet å stå bak angrepet via IS-nettstedet Amaq.

Indonesias president Joko Widodo ba mandag nasjonalforsamlingen vedta endringer i landets antiterrorlov. Lovforslaget skal ha blitt fremmet av presidenten allerede i februar 2016 og vil gi politiet utvidede fullmakter for å bekjempe terrorisme.

Hvis endringene ikke er vedtatt innen juni, truer Widodo med at han selv vil utstede en orde som skal gjøre kampen mot terror mer effektiv.