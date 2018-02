Trump hevder han ville prøvd å stanse massedrapsmann

Presidenten diskuterte saken med amerikanske guvernører i Det hvite hus mandag.

I møtet gjentok Trump sin kritikk av politifolk som unnlot å gå til aksjon for å stanse gjerningsmannen på skolen. Han beskrev politifolkenes innsats som «avskyelig», og nevnte en av dem ved navn.

Presidenten tror utfallet ville blitt et annet hvis han selv hadde vært i nærheten.

– Du vet det ikke før du er blitt testet. Men jeg tror virkelig at jeg hadde løpt inn dit selv om jeg ikke hadde hatt noe våpen, sa presidenten.

– Jeg tror de fleste andre her i dette rommet også ville gjort det, la han til.

Lærere med våpen

17 mennesker ble drept i massakren på en videregående skole i Parkland i Florida tidligere denne måneden. Den 19 år gamle antatte gjerningsmannen ble pågrepet.

I etterkant av drapene har Trump lansert flere mulige tiltak for å redusere risikoen for skoleangrep i USA. Han har tatt til orde for å heve aldersgrensen for kjøp av automatvåpen til 21 år, og å bevæpne lærere.

På møtet med guvernørene understreket presidenten at han ikke mener alle amerikanske lærere bør gå med våpen. Han vil vurdere å gi våpen og våpentrening til lærere med et «naturtalent», som for eksempel har vist at de er gode i baseball eller golf.

Bump stocks

Under møtet sa Trump også at han er fast bestemt på å forby såkalte «bump stocks». Dette er innretninger som gjør halvautomatiske skytevåpen helautomatiske.

Presidenten antydet at han vil innføre et forbud på egen hånd hvis ikke Kongressen endrer lovene som regulerer «bump stocks».

Floridas guvernør Rick Scott ble på møtet bedt om å fortelle hvilke tiltak han vil iverksette etter skolemassakren. Scott svarte at han planlegger å bruke mer penger på å sikre skoler, og å skjerpe reglene for våpensalg til folk med psykiske problemer.

Trump gjentok at folk som er «sjuke i hue» – sickos – ikke må få tilgang på våpen.

Demokratene tviler på Trump

Mens Republikanerne og den mektige lobbygruppen NRA lenge har motsatt seg strengere våpenlover, ønsker Demokratene en innskjerping av lovverket.

Det demokratiske partiet er dermed på linje med amerikanere flest. En meningsmåling viste nylig at 66 prosent ønsker strengere våpenlover.

Men som kjent er det republikansk flertall både i Representantenes hus og i Senatet. Så ethvert forslag er avhengig av støtte fra dem.

Demokratenes mindretallsleder i Senatet, Chuck Schumer, har stilt seg tvilende til hvorvidt Trump faktisk vil følge opp forslagene sine.

– Den virkelige testen for president Trump og den republikanske kongressen er ikke ord og empati, men om de kommer til å handle. Vil de noensinne trosse NRA og faktisk gjøre noe? Jeg håper det blir annerledes denne gangen, sier han.