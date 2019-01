Zuccarello med tre assist i storslagen Rangers-seier

Carolina Hurricanes har ikke vunnet på New York Rangers' hjemmebane på over åtte år, ifølge NHL. Heller ikke denne gangen ble tapsrekka slått, for tirsdag møtte de et Rangers-lag i storform.

Rangers har slitt denne sesongen, med tap etter tap på både borte- og hjemmebane. Laget, som har tapt de siste seks av sju kampene, fikk omsider en opptur i kampen hvor Mats Zuccarello leverte assist i både første, andre og tredje periode.

To assist

Rangers startet målfesten på Madison Square Garden drøye minuttet ut i første periode, signert Tony DeAngelo. Åtte minutter senere utlignet Saku Mäenalanen for Hurricanes. Mot slutten av perioden får Rangers overtaket og i løpet av bare to minutter kommer Rangers-spilleren Mika Zibanejad med to scoringer, hvor Mats Zuccarello leverer assist på det siste målet i perioden til stillingen 3-1.

Etter første pauseprat kommer Zuccarello, og Zibanejad, med nok en assist når Pavel Butsjnevitsj scorer etter tre minutter.

… så én til

Trioen serverer en tro kopi av scoringen også i tredje periode, hvor akkurat det samme skjer: Nettkjenning av Butsjnevitsj og assist fra Zuccarello og Zibanejad. Med stillingen 5-1 til Rangers på tavla kommer Hurricanes-spilleren Saku Mäenalanen med nok et mål, men det var ikke nok til å ta stå imot et Rangers-lag i storform. Tony DeAngelo avslutter nemlig kampen på samme måte som han startet den: Med mål, som var Rangers' sjette i kampen.

Zuccarello fikk 17 minutter og 33 sekunder på isen denne gang.

Rangers klatret en plass opp på tabellen i sin divisjon i NHL etter seieren, hvor de nå ligger på 6. plass, bak Carolina Hurricanes. Etter 46 spilte kamper har Rangers 19 seire og 20 tap, samt 7 poeng fra kamper som enten har blitt avgjort ved forlengning eller straffeslag.